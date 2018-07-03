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Парламент КБР просит правительство РФ увеличить субсидии на приобретение сельхозтехники

Экономика и бизнес
3 июля, 12:37 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 3, июля. /ТАСС

С 1 января 2017 года в регионе снизилась ставка субсидирования, из-за чего было закуплено в 2,5 раза меньше техники, отметили парламентарии

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НАЛЬЧИК, 3 июля. /ТАСС/. Депутаты парламента Кабардино-Балкарской Республики (КБР) просят главу правительства РФ Дмитрия Медведева увеличить размер субсидий на возвращение затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной техники. Соответствующее обращение парламента региона на имя премьер-министра страны принято во вторник на очередном пленарном заседании заксобрания республики.

"Подготовлен проект обращения к председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву по вопросу внесения изменений в постановление правительства РФ от 27.12.2012 года об утверждении правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники, предусматривающих увеличение размера субсидий на возмещение затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной техники", - сказал председатель комитета парламента КБР по аграрной политике, экологии, природопользованию и земельным отношениям Кемал Мокаев, представляя документ.

Документ был разработан по итогам парламентских слушаний. "Озабоченность аграриев вызвана тем, что с 1 января 2017 года произошло снижение ставки субсидирования с 25% до 15%, что привело к резкому уменьшению количества приобретаемой техники, отрицательно повлияло на процесс обновления парка в КБР.

"После снижения ставки субсидирования было закуплено в 2,5 раза меньше техники. На сегодняшний момент с этой проблемой столкнулись не только в Кабардино-Балкарии, но и в ряде других регионов страны", - отметил докладчик.

По его данным в 2016 году в КБР было приобретено 50 единиц сельскохозяйственной техники, при этом аграрии воспользовались этим постановлением и смогли заключить договоры. На эти цели было направлено более 100 млн рублей. В 2017 году закупили только 20 единиц техники, сумма поддержки снизилась до 38 млн рублей.

Обращение парламента КБР к председателю правительства РФ принято депутатами единогласно.

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