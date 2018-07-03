СМИ: Индия снизила импортные пошлины на товары из Китая и ряда других стран

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июля. /ТАСС/. Индия объявила о снижении тарифов на импорт из КНР, а также еще нескольких государств Азии. Как сообщает во вторник газета Business standard, эта мера позволит активизировать торговлю в рамках Азиатско- тихоокеанского региона, прежде всего, между двумя ведущими игроками - Индией и Китаем.

По информации издания, которое ссылается на данные министерства торговли и промышленности Индии, всего снижение в разной степени коснулось ввозных пошлин более чем на 3,1 тыс. товарных позиций.

Также пошлины уменьшены на товары из Южной Кореи, Шри-Ланки, Бангладеш и Лаоса. Снижение тарифов происходит в рамках Азиатско-тихоокеанского торгового соглашения (Asia Pacific Trade Agreemment, APTA). Новые тарифы начали действовать с 1 июля, указывает издание.

В июне Китай также сообщил о снижении тарифов на импорт товаров из Индии и других стран-членов APTA на более чем 8,5 тыс. товарных позиций.

Такое решение принято на фоне обострения торговых отношений с Соединенными Штатами в условиях, когда администрация американского президента Дональда Трампа продолжает угрожать Индии и Китаю повышением ввозных тарифов и уменьшает доступ этих стран к своему рынку, отмечает газета.