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Бюджет КБР за I квартал 2018 года исполнен с профицитом около 400 млн рублей

Экономика и бизнес
3 июля, 13:34 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 3, июля. /ТАСС

Доходы республиканского бюджета за этот период составили 6 млрд 358 млн рублей

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НАЛЬЧИК, 3 июля. /ТАСС/. Бюджет Кабардино-Балкарской Республики (КБР) за I квартал 2018 года исполнен с профицитом почти в 400 млн рублей. Об этом во вторник сообщил замминистра финансов региона Азамат Калабеков во время пленарного заседания Заксобрания региона.

"Доходы республиканского бюджета за I квартал 2018 года составили 6 млрд 358 млн рублей (21% от годовых назначений), расходы профинансированы в объеме 5 млрд 961 млн рублей (19,5% от годовых ассигнований), профицит составил 396,3 млн рублей", - сказал Калабеков, представляя правительственный отчет об исполнении главного финансового документа года.

Он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета увеличились более чем на 1,6 млрд рублей (134%). Бюджет, как и прежде, остается социально ориентированным, на оплату труда, соцвылаты, коммунальные услуги, стипендии, медикаменты и так далее направлено более 76% от всех расходов, уточнил чиновник.

Объем госдолга региона на 1 января 2018 года составляет 12,2 млрд рублей (долг по банковским кредитам 3,7 млрд рублей, по бюджетным - 8,1 млрд рублей, по госгарантиям 368 млн рублей). На обслуживание госдолга в первом квартале 2018 года в КБР направлено 129 млн рублей (11% от годового плана).

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