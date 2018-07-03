Первый бизнес-инкубатор заработает в Дербенте до конца 2018 года

МАХАЧКАЛА, 3 июля. /ТАСС/. Первый бизнес-инкубатор, рассчитанный примерно на 50 резидентов, заработает до конца текущего года в дагестанском городе Дербенте. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности главы города Энрик Муслимов.

"До конца года первый бизнес-инкубатор [в Дербенте] заработает. Это трехэтажное здание, которое рассчитано примерно на 50 резидентов", - сказал Муслимов.

По его словам, в ближайшее время будет объявлен аукцион, чтобы начать сдавать в аренду помещения потенциальным резидентам.

"В бизнес-инкубаторе будет проводиться соответствующее обучение предпринимателей, будут проходить совместные мероприятия, мастер-классы, тренинги. Это создаст возможность объединения их в разные союзы, ассоциации. Кроме того, у резидентов бизнес-инкубатора могут появиться совместные проекты", - добавил собеседник агентства.