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Минздрав призвал Госдуму ускорить принятие закона о дистанционной продаже лекарств

Экономика и бизнес
3 июля, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, продажи лекарств через интернет уже на данный момент вызывают озабоченность специалистов

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Принятие норм, регулирующих дистанционную продажу безрецептурных лекарственных препаратов, необходимо ускорить. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на "правительственном часе", посвященном лекарственному обеспечению граждан Российской Федерации.

"Следует интенсифицировать усилия по принятию законодательных норм, ставящих барьер для небезопасной и приводящей к тяжелым последствиям для здоровья деятельности. В том числе уже принятого Госдумой в первом чтении 13 декабря 2017 года законопроекта, устанавливающего правила безопасно дистанционной продажи нерецептурных лекарственных препаратов", - сказала Скворцова.

По словам министра, продажи лекарств через интернет уже на данный момент вызывают озабоченность специалистов. "Большую озабоченность вызывают дистанционные продажи лекарственных препаратов через сеть интернет, продажи лекарств под видом биологически активных добавок, а также через почтовые отправления", - добавила она.

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