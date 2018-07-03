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Сарапульский электрогенераторный завод на ИННОПРОМе представит продукцию для ЖКХ

Экономика и бизнес
3 июля, 13:51 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 3, июля. /ТАСС

Помимо Сарапульского завода Удмуртию будут представлять более 10 предприятий

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ИЖЕВСК, 3 июля. /ТАСС/. Гражданскую продукцию для промышленности, транспорта и ЖКХ представит Сарапульский электрогенераторный завод из Удмуртии на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге. Об этом во вторник сообщает пресс-служба предприятия.

"Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) примет участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге. Предприятие представит серийно выпускаемую продукцию, в том числе взрывозащищенные электродвигатели, лифтовые лебедки, приводы открывания двери и промышленный электротранспорт", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя председателя правительства Удмуртии Александра Свинина, по итогам шести месяцев 2018 года СЭГЗ нарастил объемы отгруженной гражданской продукции. "Темп роста к соответствующему периоду 2017 года составил 110%. Однако мы понимаем, что у завода есть еще порядка 20% свободных мощностей, которые можно дозагрузить с помощью дополнительных заказов. Решению этой задачи мы обязательно уделим особое внимание в рамках ИННОПРОМа, - приводятся его слова в сообщении.

Выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге 9-13 июля. Делегацию Удмуртии возглавит глава региона Александр Бречалов. Помимо Сарапульского электрогенераторного завода республику будут представлять более 10 предприятий.

Сарапульский электрогенераторный завод - производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также - гражданской продукции.

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