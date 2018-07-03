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Viber думает о запуске своей криптовалюты в России в 2019 году

Экономика и бизнес
3 июля, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Материнская компания мессенджера Rakuten работает над созданием Rakuten Coin

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© EPA/RITCHIE B. TONGO

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Материнская компания мессенджера Viber - японская Rakuten Inc. - изучает российское законодательство в сфере криптовалют и рассчитывает запустить свою криптовалюту на базе мессенджера в России в 2019 году. Об этом рассказал журналистам глава Viber Джамел Агауа.

О планах Rakuten запустить свою криптовалюту Rakuten Coin на базе существующей программы лояльности было объявлено в феврале этого года.

"Наша материнская компания Rakuten работает над созданием Rakuten Coin - криптовалюты, которая поддерживается всей экосистемой Rakuten", - сказал Агауа, уточнив, что запуск в России может произойти в 2019 году.

По его словам, криптовалюта Rakuten Coin появится в кошельке Viber и ее можно будет обменять на рубли, доллары и евро. CEO мессенджера отметил, что сейчас специалисты компании изучают российское законодательство в сфере криптовалют.

Глава Viber рассказал, что, скорее всего, Rakuten Coin можно будет использовать для оплаты покупок через кошелек Viber. Можно ли будет обменять криптовалюту на рубли и перевести на счет в банк - пока непонятно: как отметил Агауа, это будет зависеть от законодательства РФ. Кроме того, для запуска нужно получить соответствующую лицензию ЦБ, уточнил он.

В IV квартале этого года Viber также планирует запустить в России свою платформу для e-commerce, рассказал глава направления электронной коммерции в Viber Зефрин Ласкер. С ее помощью пользователи мессенджера смогут совершать покупки внутри Viber, переходя на сайты партнеров для оплаты, уточнил он.

Месячная активная аудитория Viber в России по данным на июнь 2018 года составляет 45 млн пользователей.

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