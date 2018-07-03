Что происходит с "Натали Турс"

Президент компании "Натали Турс" Владимир Воробьев на своей странице в Facebook сообщил, что испанский партнер туроператора — W2Meet — 29 июня остановил сотрудничество и приступил к аннулированию туров. "Чтобы не создавать дополнительных проблем, были приняты решения остановить чартерные программы в Испанию и отказаться от мест по ряду направлений", — заявил он.

По его словам, соответствующая информация была оперативно доведена до рынка, что позволило избежать серьезных осложнений в аэропортах вылета, прилета и на курортах. Рейсы улетели с односторонней загрузкой, все туристы были вывезены домой. В течение недели будут вывезены туристы, остающиеся на курортах, отметил Воробьев.

Поскольку W2Meet был партнером "Натали Турс" не только в Испании, но и в ряде других стран, компания в оперативном режиме осуществляет замену отелей для своих туристов, сообщил Воробьев.