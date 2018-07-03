Что происходит с "Натали Турс"

"Натали Турс" — один из крупнейших российских туроператоров. Он работает с 1992 года и продает путевки туристам в несколько десятков стран.
30 июня туроператор "Панорама Тур" (это юридическое лицо "Натали Турс") объявил об отмене чартерных рейсов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион на фоне низкого спроса. Об этом говорилось в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Изменения не коснутся клиентов компании, купивших туры в эти города с перелетами регулярными рейсами.
Президент компании "Натали Турс" Владимир Воробьев на своей странице в Facebook сообщил, что испанский партнер туроператора — W2Meet — 29 июня остановил сотрудничество и приступил к аннулированию туров. "Чтобы не создавать дополнительных проблем, были приняты решения остановить чартерные программы в Испанию и отказаться от мест по ряду направлений", — заявил он.
По его словам, соответствующая информация была оперативно доведена до рынка, что позволило избежать серьезных осложнений в аэропортах вылета, прилета и на курортах. Рейсы улетели с односторонней загрузкой, все туристы были вывезены домой. В течение недели будут вывезены туристы, остающиеся на курортах, отметил Воробьев.
Поскольку W2Meet был партнером "Натали Турс" не только в Испании, но и в ряде других стран, компания в оперативном режиме осуществляет замену отелей для своих туристов, сообщил Воробьев.
Более 1000 клиентов туроператора "Натали Турс", 400 из которых должны были вылететь на отдых в минувшие выходные и 700 человек — на текущей неделе, ожидают возврата денежных средств по отмененным чартерным программам. Об этом заявил ТАСС представитель транспортного комитета ассоциации "Турпомощь" Дмитрий Горин. "Мы основываемся только на информации Владимира Воробьева", — сообщил Горин.
"Панорама Тур" обещает компенсировать туристам средства по всем отмененным турам на базе чартерной перевозки.
Возврат денег будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством, сообщили ранее в компании. Сроки возврата в законе не прописаны. По закону "О защите прав потребителей", срок ответа на письменное заявление составляет десять дней.
Правовая служба АТОР опубликовала памятку, как действовать людям, если их тур отменен.
Если клиент "Натали Турс" еще не улетел на курорт, то нужно составить заявление на возврат денежных средств, указав причину — неисполнение туроператором обязательств и невозможность воспользоваться оплаченным туром. Заявление необходимо передать в турагентство, в котором была куплена путевка. Турагентство свяжется с туроператором, который должен будет вернуть средства на счет фирмы для дальнейших расчетов с клиентами.
Если человек платил за тур наличными, то и деньги ему будут возвращены наличными. Если расчеты осуществлялись по банковской карте, то деньги придут на карту.
Если об отмене тура путешественник узнал, находясь за пределами России, и его не выселяют из отеля, то нужно связаться с авиакомпанией и убедиться, что обратные билеты оплачены. Сделать это можно на сайте перевозчика или по телефону, указав номер брони или билета.
Если с размещением возникли сложности, туристу необходимо самостоятельно оплатить отель и при необходимости — авиабилеты.
Вернувшись в Россию, нужно будет написать заявление на возврат денежных средств, приложить к нему копии документов об оплате, бумагу из отеля, подтверждающую факт проживания, и новые авиабилеты.
Моральный вред и пени в досудебном порядке туроператоры компенсируют редко. Эти выплаты можно получить по решению суда.
Мария Селиванова