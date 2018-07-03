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Сбербанк опроверг вывод Счетной палаты о нарушении правил субсидирования аграриев

Экономика и бизнес
3 июля, 13:50 UTC+3

Банк провел IT-доработки, и в настоящий момент нарушений нет, отметили в кредитной организации

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© Вячеслав Прокофьев/TACC

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сбербанк не нарушал правила предоставления субсидии банкам, кредитующим АПК, заявила пресс-служба госбанка в ответ на критику Счетной палаты.

Счетная палата опубликовала во вторник сообщение, в котором сочла нарушением включение Сбербанком в реестр потенциальных заемщиков по инвестиционным кредитам специально созданных проектных компаний.

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"Министерство сельского хозяйства официально подтвердило Сбербанку возможность кредитования вновь образованных компаний на инвестиционные цели, подлежащие льготному финансированию. Действующие нормативные документы не запрещали кредитовать вновь образованные компании", - сообщил банк.

СП признала во вторник, что кредитование проектных компаний - нормальная практика, и РФ следует изменить существующие правила субсидирования сельхозпроизводителей, чтобы сблизить нормы и практику. СП также сообщила, что выявила ряд нарушений в предоставлении банками форм отчетности по субсидии в Минсельхоз.

"Что касается несвоевременного предоставления отчетов (ежемесячно) в Минсельхоз, то форма данных отчетов неоднократно менялась, и банк каждый раз настраивал свое программное обеспечение для выгрузки в сжатые сроки требуемых форм. Но в силу размеров клиентской базы Сбербанка сделать это в считанные дни было крайне затруднительно. Банк оперативно провел IT-доработки, и в настоящий момент данные нарушения не возникают", - заявил Сбербанк в ответ на сообщение СП.

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