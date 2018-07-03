Сбербанк опроверг вывод Счетной палаты о нарушении правил субсидирования аграриев

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сбербанк не нарушал правила предоставления субсидии банкам, кредитующим АПК, заявила пресс-служба госбанка в ответ на критику Счетной палаты.

Счетная палата опубликовала во вторник сообщение, в котором сочла нарушением включение Сбербанком в реестр потенциальных заемщиков по инвестиционным кредитам специально созданных проектных компаний.

"Министерство сельского хозяйства официально подтвердило Сбербанку возможность кредитования вновь образованных компаний на инвестиционные цели, подлежащие льготному финансированию. Действующие нормативные документы не запрещали кредитовать вновь образованные компании", - сообщил банк.

СП признала во вторник, что кредитование проектных компаний - нормальная практика, и РФ следует изменить существующие правила субсидирования сельхозпроизводителей, чтобы сблизить нормы и практику. СП также сообщила, что выявила ряд нарушений в предоставлении банками форм отчетности по субсидии в Минсельхоз.

"Что касается несвоевременного предоставления отчетов (ежемесячно) в Минсельхоз, то форма данных отчетов неоднократно менялась, и банк каждый раз настраивал свое программное обеспечение для выгрузки в сжатые сроки требуемых форм. Но в силу размеров клиентской базы Сбербанка сделать это в считанные дни было крайне затруднительно. Банк оперативно провел IT-доработки, и в настоящий момент данные нарушения не возникают", - заявил Сбербанк в ответ на сообщение СП.