Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Профильная комиссия заксобрания Санкт-Петербурга поддержала новый закон о пенсиях

Экономика и бизнес
3 июля, 14:02 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, июля. /ТАСС

За документ высказались шесть членов комиссии

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Постоянная комиссия по социальной политике и здравоохранению законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержала проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" и рекомендовала к рассмотрению на очередном заседании городского парламента. За документ высказались шесть членов комиссии, против двое представителей оппозиционных партий, передает корреспондент ТАСС.

Смотрите также

Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России

"Сейчас намного больше обращений граждан по поводу размера пенсий, поэтому сама идеология закона правильная. Но сегодня рано подводить итоги, идет обсуждение и свои предложения мы должны сформулировать в виде поправок в закон", - подвела итоги заседания председатель комиссии Елена Киселева. По ее мнению, увеличение продолжительности жизни в городе и стране неизбежно ведет к увеличению пенсионного возраста.

По словам управляющей отделением Пенсионного фонда России по Петербургу и Ленобласти Зинаиды Бахчевановой, принятие закона позволит в первый год увеличить пенсии для неработающих в среднем на 1 тысячу рублей, тогда как ранее ежегодное повышение не превышало 500 рублей. В настоящее время средняя пенсия в регионе составляет 15,99 тыс. руб. При этом на одного пенсионера в городе приходится около 2,4 работающих граждан, что позволяет пенсионному фонду Петербурга оставаться недотационным.

Смотрите также

Мэри Поппинс и усатый нянь не спешат на пенсию

Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости Николай Рогачев сообщил, что уровень безработицы в Петербурге в настоящее время является одним из самых низких, а по данным Петростата в городе продолжают работать 41% пенсионеров. "Рынок труда в городе сбалансированный: молодежь старается трудоустроиться в перспективные отрасли экономики, преимущественно сферу IT, поэтому конкуренции на рынке труда с людьми старшего возраста нет", - сказал он.

При этом чиновник не исключил, что "перебалансировка рынка труда" в связи с увеличением пенсионного возраста может пойти по пути временного увеличения официальной безработицы. "Служба занятости к этому готова, при необходимости программа профессионального переобучения граждан может быть увеличена", - сказал заместитель главы профильного комитета.

По данным комитета по социальной политике продолжительность жизни в городе составляет 75 лет. В Петербурге с населением 5,3 млн человек, из которых 27% - это пенсионеры. По данным комитета по здравоохранению, за последние 10 лет смертность в городе снизилась на 23%. Ближайшее заседание законодательного собрания Санкт-Петербурга состоится 4 июля, затем городской парламент планирует уйти на каникулы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург Пенсионная реформа
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении
2
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
3
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
4
DM: британским школьницам запретили носить юбки
5
В Петербурге умерла актриса Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая
6
Право бесплатного проезда на пригородных электричках Подмосковья получат 2,8 млн человек
7
Генштаб Украины усмотрел опасность в почетных наименованиях воинских формирований РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости