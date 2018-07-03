Профильная комиссия заксобрания Санкт-Петербурга поддержала новый закон о пенсиях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Постоянная комиссия по социальной политике и здравоохранению законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержала проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" и рекомендовала к рассмотрению на очередном заседании городского парламента. За документ высказались шесть членов комиссии, против двое представителей оппозиционных партий, передает корреспондент ТАСС.

"Сейчас намного больше обращений граждан по поводу размера пенсий, поэтому сама идеология закона правильная. Но сегодня рано подводить итоги, идет обсуждение и свои предложения мы должны сформулировать в виде поправок в закон", - подвела итоги заседания председатель комиссии Елена Киселева. По ее мнению, увеличение продолжительности жизни в городе и стране неизбежно ведет к увеличению пенсионного возраста.

По словам управляющей отделением Пенсионного фонда России по Петербургу и Ленобласти Зинаиды Бахчевановой, принятие закона позволит в первый год увеличить пенсии для неработающих в среднем на 1 тысячу рублей, тогда как ранее ежегодное повышение не превышало 500 рублей. В настоящее время средняя пенсия в регионе составляет 15,99 тыс. руб. При этом на одного пенсионера в городе приходится около 2,4 работающих граждан, что позволяет пенсионному фонду Петербурга оставаться недотационным.

Первый заместитель председателя комитета по труду и занятости Николай Рогачев сообщил, что уровень безработицы в Петербурге в настоящее время является одним из самых низких, а по данным Петростата в городе продолжают работать 41% пенсионеров. "Рынок труда в городе сбалансированный: молодежь старается трудоустроиться в перспективные отрасли экономики, преимущественно сферу IT, поэтому конкуренции на рынке труда с людьми старшего возраста нет", - сказал он.

При этом чиновник не исключил, что "перебалансировка рынка труда" в связи с увеличением пенсионного возраста может пойти по пути временного увеличения официальной безработицы. "Служба занятости к этому готова, при необходимости программа профессионального переобучения граждан может быть увеличена", - сказал заместитель главы профильного комитета.

По данным комитета по социальной политике продолжительность жизни в городе составляет 75 лет. В Петербурге с населением 5,3 млн человек, из которых 27% - это пенсионеры. По данным комитета по здравоохранению, за последние 10 лет смертность в городе снизилась на 23%. Ближайшее заседание законодательного собрания Санкт-Петербурга состоится 4 июля, затем городской парламент планирует уйти на каникулы.