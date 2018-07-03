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Крым просит у правительства 400 млн рублей на компенсации пострадавшим от стихии аграриям

Экономика и бизнес
3 июля, 14:23 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 3, июля. /ТАСС

Минсельхоз Крыма ранее сообщал, что аграрии региона в 2018 году планируют собрать 800 тыс. тонн зерновых, что вдвое меньше, чем в прошлом году

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов просит у правительства России выделить региону 400 млн рублей на выплату компенсаций аграриям, пострадавшим от засухи и града. Об этом он написал во вторник на своей странице в Facebook.

Ранее он заявлял ТАСС, что на компенсации пострадавшим фермерам потребуется 470 млн рублей.

"Нынешний год выдался непростым для сферы сельского хозяйства: сначала засуха, потом град. Все это привело к потере части урожая, о чем неоднократно было сказано. Именно поэтому подготовил обращение на имя председателя правительства РФ Дмитрия Анатольевича Медведева с просьбой предоставить до 400 млн рублей на компенсацию прямых потерь крымскими сельхозпроизводителями", - написал Аксенов.

Минсельхоз Крыма ранее сообщал, что аграрии региона в 2018 году планируют собрать 800 тыс. тонн зерновых, что вдвое меньше, чем в прошлом году. Из-за засухи в Крыму в шести районах действует режим ЧС - в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском, Советском, Ленинском и Джанкойском.

Часть районов Крыма также пострадала от града, который выпал в минувшую пятницу. В результате, по предварительным данным, пострадали около 400 га сельхозугодий в Нижнегорском районе (там введен режим ЧС) и около 40 га в Джанкойском.

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