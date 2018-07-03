Более 1000 клиентов "Натали Турс" ждут возврата денег по отмененным чартерам

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Более 1000 клиентов туроператора "Натали Турс", 400 из которых должны были вылететь на отдых в минувшие выходные и 700 человек на текущей неделе, ожидают возврата денежных средств по отмененным чартерным программам. Об этом заявил ТАСС представитель транспортного комитета ассоциации "Турпомощь" Дмитрий Горин.

29 июня "Натали Турс" разослала турагентствам письмо об отмене с 30 июня на фоне низкого спроса чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион и предложила вернуть деньги пострадавшим туристам.

"Мы основываемся только на информации Владимира Воробьева (президент "Натали Турс" - прим. ТАСС). Он озвучивает цифру, что 400 человек, которые не смогли вылететь в минувшие выходные и на последующей неделе еще 700 человек. С ними всеми составляется реестр возвратов, а туристы, которые находятся за рубежом, у них оплачены билеты либо на чартерных рейсах, либо на регулярных", - сообщил Горин в беседе с ТАСС.

По его словам, у "Натали Турс" есть две категории клиентов: туристы на отмененных чартерных рейсах и туристы на регулярных рейсах, которые выполняются в соответствии с расписанием. Основной вопрос компании - в получении гарантии не только по возврату денежных средств, но и по гарантии размещения туристов без повторной оплаты. Горин добавил, что единичные случаи требования повторной оплаты уже зафиксированы и сейчас по этому факту ведется анализ этой ситуации.

"С 30 июня компания прекратила завоз туристов, и, по нашей информации, 8 июля большинство туристов вернется благополучно на родину, чартерный рейс сейчас летает с односторонней загрузкой. Они осуществляют вывозные рейсы. Суммарно туристов, которые вернутся на родину 8 июля, не больше 1100 человек", - отметил эксперт.

О ситуации с чартерами

В 2016 году у туроператора "Натали Турс" начался конфликт с прекратившей работу авиакомпанией "Трансаэро": перевозчику удалось через суд взыскать с "Натали Турс" $5,8 млн за неисполнение обязательств по агентскому договору. В 2017 году по заявлению перевозчика основное юридическое лицо "Натали Турс" - ООО "Новелла турс" - было признано банкротом. Тогда основным юридическим лицом компании стало ООО "Панорама тур". Единственным учредителем этой компании, по данным Kartoteka.ru, выступает Денис Яров. Согласно реестру туроператоров, в 2017 году "Панорама тур" отправила за рубеж 20,85 тыс. туристов. По данным Tutu.ru, по объему финансовых гарантий в 50 млн руб. "Натали Турс" значительно уступает "Интуристу" (184 млн руб.) и Anex Tour (100 млн руб.), говорилось в сообщении "Коммерсанта".