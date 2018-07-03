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Более 1000 клиентов "Натали Турс" ждут возврата денег по отмененным чартерам

Экономика и бизнес
3 июля, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Ранее туроператор разослал турагентствам письмо об отмене с 30 июня на фоне низкого спроса чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион

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© Антон Новодережкин/ТАСC

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Более 1000 клиентов туроператора "Натали Турс", 400 из которых должны были вылететь на отдых в минувшие выходные и 700 человек на текущей неделе, ожидают возврата денежных средств по отмененным чартерным программам. Об этом заявил ТАСС представитель транспортного комитета ассоциации "Турпомощь" Дмитрий Горин.

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"Натали-Турс" отменяет несколько чартеров из-за низких финансовых показателей

29 июня "Натали Турс" разослала турагентствам письмо об отмене с 30 июня на фоне низкого спроса чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион и предложила вернуть деньги пострадавшим туристам.

"Мы основываемся только на информации Владимира Воробьева (президент "Натали Турс" - прим. ТАСС). Он озвучивает цифру, что 400 человек, которые не смогли вылететь в минувшие выходные и на последующей неделе еще 700 человек. С ними всеми составляется реестр возвратов, а туристы, которые находятся за рубежом, у них оплачены билеты либо на чартерных рейсах, либо на регулярных", - сообщил Горин в беседе с ТАСС.

По его словам, у "Натали Турс" есть две категории клиентов: туристы на отмененных чартерных рейсах и туристы на регулярных рейсах, которые выполняются в соответствии с расписанием. Основной вопрос компании - в получении гарантии не только по возврату денежных средств, но и по гарантии размещения туристов без повторной оплаты. Горин добавил, что единичные случаи требования повторной оплаты уже зафиксированы и сейчас по этому факту ведется анализ этой ситуации.

"С 30 июня компания прекратила завоз туристов, и, по нашей информации, 8 июля большинство туристов вернется благополучно на родину, чартерный рейс сейчас летает с односторонней загрузкой. Они осуществляют вывозные рейсы. Суммарно туристов, которые вернутся на родину 8 июля, не больше 1100 человек", - отметил эксперт.

О ситуации с чартерами

В 2016 году у туроператора "Натали Турс" начался конфликт с прекратившей работу авиакомпанией "Трансаэро": перевозчику удалось через суд взыскать с "Натали Турс" $5,8 млн за неисполнение обязательств по агентскому договору. В 2017 году по заявлению перевозчика основное юридическое лицо "Натали Турс" - ООО "Новелла турс" - было признано банкротом. Тогда основным юридическим лицом компании стало ООО "Панорама тур". Единственным учредителем этой компании, по данным Kartoteka.ru, выступает Денис Яров. Согласно реестру туроператоров, в 2017 году "Панорама тур" отправила за рубеж 20,85 тыс. туристов. По данным Tutu.ru, по объему финансовых гарантий в 50 млн руб. "Натали Турс" значительно уступает "Интуристу" (184 млн руб.) и Anex Tour (100 млн руб.), говорилось в сообщении "Коммерсанта".

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