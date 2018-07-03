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Около 1500 туристов оператора "Аврора - БГ" столкнулись с отменой туров

Экономика и бизнес
3 июля, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Представитель транспортного комитета ассоциации "Турпомощь" Дмитрий Горин отметил, что 400 туристов на данной момент находится за рубежом

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Ориентировочно 1500 клиентов туроператора "Аврора - БГ" столкнулись с отменой туров на весь сезон с июля по сентябрь. Об этом заявил ТАСС представитель транспортного комитета ассоциации "Турпомощь" Дмитрий Горин.

"Оценочно, по мнению партнеров компании, 1500 человек сейчас на отмененных турах на весь сезон: июль, август, сентябрь. Это оценочные цифры, они могут не соответствовать действительности. Фактически есть только документальная информация об отмене рейсов, сейчас ассоциация "Турпомощь" следит за ситуацией", - сообщил Горин.

По его словам, по мнению заказчиков этой компании 400 туристов "Аврора БГ" сейчас находится за рубежом - в Болгарии и Черногории. Сроки их вывоза - одна-две недели. Как отметил эксперт, речь идет в том числе о пассажирах, которые приобретали авиабилеты, а не только пакетные туры.

Представитель "Турпомощи" подчеркнул, что необходимо донести до потребителей обязательную проверку выписки билетов в обе стороны.

Пока ситуация находится в рамках оптимизации чартерной программы, отметил Горин.

О ситуации с чартерами

Туроператор "Аврора - БГ" 30 июня сообщил в официальном письме своим розничным партнерам о приостановке летних полетных чартерных программ в Болгарию и Черногорию начиная с 2 июля 2018 года. Решение по Болгарии компания объясняет "существенным изменением стоимости чартерной перевозки, которая привела к низким финансовым показателям этого направления". При этом причины отказа от программы по Черногории в сообщении туроператора не приводятся, отметили в ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее туроператор являлся активом прекратившей свою деятельность компании "Матрешка-Тур", которая в марте продала ее для компенсации несостоявшихся туров.

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