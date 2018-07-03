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ВРП Татарстана в 2018 году составит 2,2 трлн рублей

Экономика и бизнес
3 июля, 14:46 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 3, июля. /ТАСС

Основной положительный вклад в развитие экономики республики в 2017 году внесли промышленность, сельское хозяйство и торговля

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КАЗАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Валовой региональный продукт (ВРП) Татарстана по итогам 2018 года ожидается на уровне 2,2 трлн рублей. Об этом во вторник сообщил ТАСС заместитель министра экономики республики Булат Хазиахметов.

"ВРП [по итогам 2018 года прогнозируется] порядка 2,2 трлн рублей. На эту цифру мы должны выйти за счет развития промышленности, новых проектов, новых производств", - сказал Хазиахметов.

По его словам, ВРП в 2017 году составил 2,116 трлн рублей. Рост будет достигнут за счет деятельности таких структур как группа компаний "Татнефть", "Таиф", крупных заводов, в том числе "КамАЗа", нефтехимического комплекса, машиностроения, IT-сферы.

"В том числе за счет развития ряда производств в особой экономической зоне "Алабуга". Это и глубокая переработка древесины, полимеров, сельхозкультур. Ситуация в условиях санкций не простая, но тематическая работа по каждому блоку дает свои плоды", - подчеркнул замминистра.

Основной положительный вклад в развитие экономики республики в 2017 году внесли промышленность, сельское хозяйство и торговля.

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