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Росатом планирует расширить строительство АЭС за рубежом

Экономика и бизнес
3 июля, 14:45 UTC+3

Как отметил глава госкорпорации Алексей Лихачев, "Росатом" может начать строительство объектов в Узбекистане и Саудовской Аравии

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ГОРКИ, 3 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает в ближайшее время заключить контракты на строительство АЭС с новыми странами, в том числе с Узбекистаном и Саудовской Аравией. На данный момент Росатом занимает 67% мирового рынка сооружения атомных станций, доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву глава госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, на данный момент портфель заказов превышает $133 млрд. "На сегодняшний день у нас 35 энергоблоков уже в качестве контрактов и межправительственных соглашений заключено, это 67% мирового рынка зарубежного строительства [АЭС]", - отметил Лихачев. Он уточнил, что "в завершающей стадии находится соглашение о создании двух крупных блоков в Узбекистане". "Надеемся, что еще целый ряд других стран станут нашими партнерами и, как принято говорить, странами-новичками в атомной энергетике"", - подчеркнул глава Росатома. Он сообщил, что в понедельник вернулся из Саудовской Аравии, где прошли переговоры. "Мы видим большой потенциал сотрудничества с этой страной не только в области наших традиционных предложений крупных блоков, но и реакторов средней и малой мощности", - сказал Лихачев.

Госкорпорация выполнила в 2017 году гособоронзаказ на 100% и установила рекорд по производству электроэнергии, добавил Лихачев.

"Все мероприятия госпрограммы [развития атомного энергокомплекса] выполнены: 100% гособоронзаказ, интегральная оценка эффективности реализации госпрограммы - 100% и выполнение основных бизнес-показателей госпрограммы -104%", - сообщил руководитель госкорпорации.

По его словам, "в прошлом году установлен рекорд - без малого 203 млрд киловатт часов выработки, это самая большая цифра за всю историю существования новой России". Он считает, что "рекорд Советского Союза - 213 млрд киловатт-часов выработки достижим в ближайшей перспективе".

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