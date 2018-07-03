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Врио главы Ивановской области доложил Путину о проблемах и перспективах региона

Экономика и бизнес
3 июля, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Финансировать решение основных проблем, к числу которых губернатор отнес низкое качество дорог и медпомощи, планируется за счет реструктуризации регионального долга

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Президент РФ Владимир Путин и врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский

Президент РФ Владимир Путин и врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Ивановская область направит сэкономленные благодаря программе реструктуризации кредитов регионов РФ средства в размере 3 млрд рублей на решение наиболее острых социальных проблем. Об этом доложил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

"Какие у нас проблемы в регионе? Прежде всего, это низкие зарплаты, около 23 тысяч рублей <…> Во-вторых, это плохие дороги, у нас только где-то 35% региональных дорог находится в нормативном состоянии. И, конечно же, качество здравоохранения", - рассказал врио главы региона.

Воскресенский отметил, что благодаря программе реструктуризации кредитов регионов РФ Ивановская область до 2024 года сэкономит 3 млрд рублей. "И мы все эти деньги как раз и запланировали, направляем их на решение острых социальных проблем, прежде всего в здравоохранении", - сказал врио губернатора, отметив, что в этом году выделяются "рекордные деньги на здравоохранение в части обновления оборудования и ремонта больниц и поликлиник", однако без федеральной поддержки всех проблем не решить. В связи с этим Воскресенский попросил Путина дать поручение правительству РФ помочь с приобретением медицинского транспорта и школьных автобусов.

Говоря о социально-экономических перспективах области, врио губернатора отметил, что "Согаз" и "Интер РАО" приняли решение о размещении в регионе ряда своих подразделений, которые создадут новые рабочие места. Воскресенский также подчеркнул, что решение Правительства РФ о создании в Наволоках территории опережающего развития (ТОР) "даст импульс развития всему северу области". Кроме того, врио главы региона представил президенту план по развитию туризма и реконструкции малых городов Ивановской области.

Врио губернатора отметил огромный сельскохозяйственный потенциал региона. "У нас уже подтвержден портфель инвестиций на этот год - около 3 млрд рублей, это примерно в 30 раз больше, чем в прошлом году. У нас там один очень крупный животноводческий комплекс будет, несколько комплексов по молокопереработке и так далее", - рассказал он. 

Воскресенский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области в октябре прошлого года.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Воскресенский, Станислав Сергеевич
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