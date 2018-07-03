Европейский парламент одобрил помощь в почти €10 млн уволенным работникам Air France

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Депутаты Европейского парламента приняли во вторник на пленарной сессии в Страсбурге решение о выделении €9,89 млн 1858 бывшим работникам Air France, уволенным этой авиакомпанией. Об этом сообщило Agence France-Presse. По его данным, решение принято широким большинством голосов - 549 "за" при всего 88 "против".

Запрос о предоставлении помощи работникам авиакомпании, уволенным в связи "со сложным создавшемся в ней финансовым положением", был направлен в Евросоюз правительством Франции. Компания столкнулась со значительными трудностями как в связи со снижением пассажиропотоков в Европе, так и по причине сильной конкуренции со стороны авиаперевозчиков из стран Персидского залива. Большинство работников были уволены в 2017 году из отделений компании, расположенных в парижском регионе Иль-де-Франс и южном регионе Прованс - Альпы - Лазурный берег.

Европейская комиссия еще в апреле месяце одобрила оказание этой помощи, благодаря которой работникам будет обеспечено эффективное трудоустройство, либо же они пройдут курсы переквалификации. Предусмотрена и возможность дополнительной финансовой компенсации за увольнение.

Тем не менее, данное решение о предоставлении средств из Европейского фонда вступит в силу только после его ратификации национальными парламентами стран - членов ЕС.