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Экс-советник министра связи Милашевский возглавил АО "ГЛОНАСС"

Экономика и бизнес
3 июля, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Ранее Игорь Милашевский возглавлял департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций РФ

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Игорь Милашевский, ранее работавший вице-президентом "Вымпелкома" и советником министра связи и массовых коммуникаций РФ, назначен генеральным директором АО "ГЛОНАСС", говорится в сообщении компании.

"Генеральным директором АО "ГЛОНАСС", оператора государственной автоматизированной информационной системы реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС", решением общего собрания акционеров общества назначен Игорь Милашевский", - говорится в сообщении.

Милашевский является выпускником Киевского высшего инженерного радиотехнического училища ПВО и адъюнктуры Минобороны, кандидат технических наук. Также окончил Высшую коммерческую школу МВЭС РФ - IEMI (Европейский институт международного менеджмента, Париж), где получил диплом MBA.

Работал советником министра связи и массовых коммуникаций РФ, возглавлял департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. Также являлся министром транспорта и связи и членом правительства Чечни. Кроме того, ранее Милашевский занимал должности директора службы развития операций, коммерческого директора, вице-президента по маркетингу и продажам ОАО "Вымпелком" и дочерних компаний группы "Вымпелком".

Награжден благодарностью президента РФ.

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