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"Ильюшин": совершивший в апреле аварийную посадку Ил-38 готов к продолжению испытаний

Экономика и бизнес
3 июля, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Экипаж посадил самолет с невыпущенной передней стойкой шасси

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Противолодочный самолет Ил-38, совершивший в конце апреля аварийную посадку в Жуковском, полностью готов к продолжению испытаний. Об этом журналистам заявил вице-президент по транспортной авиации ПАО "ОАК" Алексей Рогозин.

"Могу констатировать, что самолет Ил-38, который в конце апреля наши летчики успешно посадили с невыпущенной передней стойкой шасси, полностью готов продолжать испытания", - сказал он.

В ходе рабочего визита и осмотра восстановительных работ по Ил-38 глава дивизиона транспортной авиации провел совещание с летчиками-испытателями "Ильюшина", в ходе которого заслушал проблемные вопросы летного состава, обсудил со специалистами инициативы по дальнейшему совершенствованию работы летно-испытательной станции в Жуковском.

28 апреля 2018 года в Жуковском была совершена успешная посадка самолета Ил-38SD с невыпущенной передней стойкой шасси. Экипаж самолета проводил плановый испытательный полет, но перед приземлением стало ясно, что передняя стойка осталась в убранном состоянии.

Экипаж принял решение совершить посадку на основные опоры шасси, максимально облегчив воздушное судно. Самолет сделал несколько кругов над аэродромом, расходуя топливо, после чего был успешно посажен экипажем с минимальными повреждениями. Экипаж самолета представлен к государственным наградам.

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