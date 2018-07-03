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Минюст США хочет проверить Glencore на соответствие антикоррупционным законам

Экономика и бизнес
3 июля, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Запрос американского ведомства касается деятельности компании в Нигерии, Демократической Республике Конго и Венесуэле

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© Urs Flueeler/Keystone via AP

ТАСС, 3 июля. Министерство юстиции США направило дочерней компании швейцарского трейдера Glencore запрос с требованием предоставить документы по ее деятельности для проверки на соответствие американскому законодательству в сфере противодействия коррупции за рубежом и отмыванию денег. Об этом сообщила компания во вторник на своем сайте.

По данным пресс-релиза, запрос ведомства касается ведения бизнеса Glencore в Нигерии, Демократической Республике Конго и Венесуэле с 2007 года по настоящее время. "Glencore изучает требование и предоставит дальнейшую информацию в установленном порядке в случае необходимости", - указала компания.

Агентство Bloomberg сообщило, что после того, как стало известно о запросе американских властей, акции компании отмечали падение на 13%.

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Страны
США Нигерия Венесуэла Конго (ДРК)
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