Минюст США хочет проверить Glencore на соответствие антикоррупционным законам

ТАСС, 3 июля. Министерство юстиции США направило дочерней компании швейцарского трейдера Glencore запрос с требованием предоставить документы по ее деятельности для проверки на соответствие американскому законодательству в сфере противодействия коррупции за рубежом и отмыванию денег. Об этом сообщила компания во вторник на своем сайте.

По данным пресс-релиза, запрос ведомства касается ведения бизнеса Glencore в Нигерии, Демократической Республике Конго и Венесуэле с 2007 года по настоящее время. "Glencore изучает требование и предоставит дальнейшую информацию в установленном порядке в случае необходимости", - указала компания.

Агентство Bloomberg сообщило, что после того, как стало известно о запросе американских властей, акции компании отмечали падение на 13%.