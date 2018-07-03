В регионах офисы банка "Советский" работают в ограниченном режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Отзыв лицензии у петербургского банка "Советский" 3 июля не собрал больших очередей в офисах в регионах России, где финансовая организация имеет свои представительства. При этом, как рассказали корреспондентам ТАСС в региональных офисах банка, они работают частично и кассы пока не выдают денег, а контактный центр "Советского" оказался перегружен звонками.

Банк России приказом от 3 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Советский", который входит в топ-200 российских банков по размеру активов. Решение принято в связи со значением всех нормативов достаточности собственных средств ниже 2%, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации банка. Кроме того, ЦБ утвердил план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в урегулировании обязательств банка "Советский".

В городе регистрации банка Санкт-Петербурге в настоящее время, по данным официального сайта "Советского", находятся 12 отделений кредитной организации, в том числе головной. Как рассказала ТАСС представитель банка, офисы во вторник работают в ограниченном режиме.

"Отделения банка "Советский" в Петербурге работают в консультационном режиме, все банковские операции приостановлены. Деньги клиентам банка будет возвращать уже АСВ", - сказала собеседница агентства.

Источник в банке также уточнил ТАСС, что у "Советского" не было своей сети банкоматов. "Единственный наш банкомат располагается в офисе банка, своей банкоматной сети у нас не было", - сказал он.

Ситуация в регионах

В Петрозаводске филиал банка "Советский" работает, очередей в офис нет, но никакие операции не производятся. "Пока нет никакой информации, что будет дальше, сидим и ждем", - сказали корреспонденту ТАСС сотрудницы банка.

Аналогичная ситуация сложилась и в Калининграде в офисе банка на улице Театральной, где в помещении находятся только сотрудники, очередей у здания не наблюдается. "Офис работает частично", - рассказала сотрудница, отметив, что в настоящий момент касса денег не выдает.

"Банк "Советский" работает в Сыктывкаре в обычном режиме, все операции выполняются", - сообщили в единственном офисе банка в столице Республики Коми на улице Первомайской. Однако корреспонденту ТАСС вкладчики рассказали, что в действительности кассы не работают.

"Все операции приостановлены до дальнейших указаний", - рассказал ТАСС клиент сыктывкарского офиса. Позже на дверь сыктывкарского филиала вывесили объявление, что клиенты могут потребовать вклады в офисах банка в Москве и Санкт-Петербурге.

В офисе банка в Пскове корреспондента ТАСС заверили, что он работает в обычном режиме. "Очередей у нас за деньгами нет, все стабильно работает, спокойно, и вообще никаких из головного офиса у нас распоряжений, ничего нет. В Псковской области у нас работают филиалы в Пскове и Великих Луках", - сообщила ТАСС представитель регионального отделения.

Заявления примут в Москве и Петербурге

Информация о том, что вкладчики смогут подать заявления на возмещение вкладов в столичном офисе банка и в Санкт-Петербурге подтвердилась во вторник после размещения сообщения на сайте "Советского". В нем указывается, что их принимают по адресам: город Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский, дом 4-6, литера А и город Москва, проезд Сыромятнический, дом 4, строение 2.

В своем сообщении банк ссылается на пункт 12 статьи 189 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

На линии без ответа, сайт работает с перебоями

Дозвониться на горячую линию банка нескольким корреспондентам ТАСС не удалось в течение нескольких часов. Все звонки переводились на оператора, затем автоответчик предлагал ожидать на линии ответа. После нескольких минут ожидания следовало сообщение, что в настоящее время все линии заняты, и просьба попробовать перезвонить позже.

Сайт кредитной организации также начал работать с перебоями спустя час после обнародования информации об отзыве лицензии. По состоянию на 15:00 мск страницы сайта загружаются только после длительного ожидания.

Бюджетных денег в банке нет

Все вклады в банке были застрахованы в АСВ и частные лица смогут вернуть свои вклады объемом до 1,4 млн рублей в первоочередном порядке. Как рассказали ТАСС в администрациях регионов Северо-Западного федерального округа, где находится основная масса офисов "Советского", бюджетных денег в банке не было.

В Минфине Архангельской области сообщили, что бюджет региона не имеет контактов с банком "Советский". " У бюджета региона нет отношений с банком "Советский", - сказали в региональном минфине.

Бюджет Калининградской области также не связан отношениями с банком, сообщили ТАСС в областном министерстве финансов. "Мы не занимали у них деньги, разрабатываемых совместных проектов у нас не было никаких", - сказал представитель ведомства.

В пресс-службе администрации Псковской области ТАСС рассказали, что у бюджетных организаций региона нет контрактов с банком "Советский".

Криминальное прошлое

В мае текущего года суд в Петербурге начал выносить первые приговоры по делам, связанным с хищениями в банке "Советский". Одним из эпизодов стало выдача кредита в 150 млн рублей частной фирме, которыми сотрудник банка и предприниматели распорядились не по назначению.

По версии следствия, в 2015 году в банк поступило заявление от фирмы "Сервис", которая просила предоставить кредит и предоставила документы об осуществлении своей деятельности, которая на самом деле не велась. Затем неустановленное лицо из руководства банка, используя свое служебное положение, согласовало открытие кредитной линии фирме на сумму 150 млн рублей.

Таким образом, на счет фирмы были перечислены деньги, которые предпринимательница Татьяна Чернышова вместе с сотрудником банка Андреем Кузнецовым, а также другим предпринимателем Дмитрием Толстоуховым и иными лицами обратили в свою пользу. Чернышову приговорили к полутора годам колонии, Кузнецов и Толстоухов получили условные сроки.

За месяц до этого Выборгский районный суд Северной столицы заключил под стражу бывшего владельца пятого по величине литовского коммерческого банка "Снорас" Владимира Антонова, обвиняемого в хищении 150 млн рублей из банка "Советский".

Уголовное дело о хищениях расследуется не только в Петербурге, но и в Москве, а также в Челябинске. Ранее Антонова также разыскивали в Литве по делу о растрате чужого имущества в особо крупном размере.

О банке и его санации

Банк имеет офисы в регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

С 23 октября 2015 года Банк России ввел в кредитной организации временную администрацию, а осенью 2016 года было объявлено, что его санатором станет "Татфондбанк". Однако после отзыва лицензии у "Татфондбанка" в феврале 2017 года регулятор повторно ввел в "Советский" временную администрацию в лице АСВ, а в августе 2017 года продлил полномочия еще на полгода.

В феврале этого года ЦБ утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка. В рамках реализации плана функции временной администрации по управлению банком с 22 февраля были возложены на Фонд консолидации банковского сектора.