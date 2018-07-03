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Почти 13,5 тыс. рабочих мест создадут в ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане к 2020 году

Экономика и бизнес
3 июля, 16:24 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 3, июля. /ТАСС

Замминистра экономики республики Булат Хазиахметов отметил, что сейчас в ОЭЗ созданы 6,5 тыс. высококвалифицированных рабочих мест

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КАЗАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Почти 13,5 тыс. новых рабочих мест планируется создать к 2020 году в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил заместитель министра экономики республики Булат Хазиахметов.

"В ближайшие годы и до 2020 года у нас планируется, что будет создано почти 13,5 тыс. рабочих мест", - сказал Хазиахметов.

По его словам, к настоящему времени в "Алабуге" созданы 6,5 тыс. высококвалифицированных рабочих мест.

Хазиахметов отметил, что на долю "Алабуги" приходится 50% всех инвестиций отечественных ОЭЗ, 62% выручки и 58% налоговых отчислений. В "Алабуге" зарегистрированы 56 действующих резидентов, открыты 24 завода.

"Они (резиденты) приходят не только с инвестициями, но и технологиями, оборудованием и своей перспективной продукцией", - добавил замминистра.

"Алабуга" - крупнейшая ОЭЗ промышленно- производственного типа в России, создана в 2005 году в Елабужском районе Татарстана.

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