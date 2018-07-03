Татарстан намерен сформировать предложения по налогу для самозанятых до конца июля

КАЗАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Татарстан планирует сформировать предложения по сбору налога для самозанятых граждан до конца июля. Об этом ТАСС во вторник сообщил уполномоченный при президенте республики по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов. По его словам, в данный момент в республике проводится исследование сферы деятельности самозанятых, которое планируется завершить до конца июля.

"Мы сейчас их (предложения) формулируем, готовим, и я сказал, что к концу месяца, то есть к итогам исследования будут по большому счету предложения - описание картины и возможные предложения", - сказал он.

Как уточнил журналистам бизнес-омбудсмен Татарстана, на сегодняшний день ведутся консультации с авторами вариантов пилотного проекта. Среди них Федеральная налоговая служба, Минэкономразвития РФ и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей. "Мы подробно сейчас знакомимся с вариантами, и уже начали консультации", - пояснил он.

В июне текущего года глава ФНС России Михаил Мишустин доложил президенту РФ Владимиру Путину о планах по пилотному внедрению упрощенной системы сбора налогов для самозанятых в четырех регионах страны Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане. Согласно планам ФНС, самозанятые граждане смогут пройти регистрацию в налоговой службе и осуществлять налоговые платежи через специальное мобильное приложение без сдачи специальных справок и налоговой отчетности.