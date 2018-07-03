Эксперты рассказали, как изменится цена пачки сигарет после повышения акцизов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Розничная цена на сигареты в России может увеличиться в среднем на 5-6 рублей за пачку в связи с повышением акцизов с 1 июля. Об этом ТАСС сообщили опрошенные участники рынка.

С 1 июля ставка акциза на сигареты в России выросла с 1562 рубля за 1 тыс. штук плюс 14,5%, но не менее 2123 рублей за 1 тыс. штук, до 1718 рублей за 1 тыс. штук плюс 14,5%, но не менее 2335 рублей за 1 тыс. штук.

"По нашим оценкам, повышение акцизов на 10% в этом году приведет к росту цен в среднем на 5-6 рублей за пачку сигарет, а средняя цена пачки к концу года составит около 110 рублей", - отмечает вице-президент JTI Россия по корпоративным отношениям и коммуникациям Сергей Головко.

В то же время, по его словам, повышение акцизов стало ожидаемым шагом для отрасли. Если сравнивать с предыдущим годом, когда стоимость пачки сигарет выросла в среднем на 15 рублей, в этом году рост будет более плавным и менее чувствительным для потребителя, считает эксперт. Согласно подсчетам "БАТ Россия", акциз на пачку сигарет вырастет с 42,5 до 46,7 рубля, а налоговая нагрузка на сигареты с учетом НДС вырастет с 58,7 до 63,8 рубля на пачку. Таким образом, стоимость сигарет в России вырастет на 5 рублей в результате повышения акцизов, до 95 рублей за пачку, считают в компании.

Черный рынок

В результате повышения акцизных ставок стоимость пачки сигарет может повыситься на 6 рублей, согласен директор департамента по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Георгий Соустин. Он пояснил, что одной из задач государства при повышении акцизов является снижение доступности сигарет. "Уровень доходов населения нашей страны относительно невысок, поэтому часть потребителей в целях экономии вероятнее всего обратится на черный рынок, что будет способствовать дальнейшему росту оборота нелегальной продукции из-за разницы в акцизах в ЕАЭС", - считает эксперт.

Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Сергей Слипченко отметил, что доля нелегального рынка сигарет в России в первом квартале 2018 года составила 7,7% против 4,6% годом ранее. "Увеличение акциза приведет к умеренному росту потребительских цен на сигареты, но в условиях текущей экономической ситуации все же повышает риски дальнейшего роста нелегального рынка сигарет", - полагает он.

По словам Сергея Головко, из-за роста нелегальной торговли в этом году бюджет РФ недополучит около 50 млрд рублей акцизных платежей. "Опыт других стран, переживших похожий сценарий, показывает, что умеренный рост акцизов помогает затормозить рост нелегальной торговли и снизить потери государства", - сказал он. По мнению вице-президента JTI в России, сохранение темпов роста акцизов, заложенных в бюджете РФ на 2019-2021 годах, существенно сокращает риски дальнейшего падения легального рынка и доходов бюджета.

22 июня правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение налоговых ставок в 2019-2021 годах на сигареты и табачные изделия. В 2019 году акцизы на сигареты и папиросы могут составить 1 890 рублей за 1 тыс. штук плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 568 рублей за 1 тыс. штук. В 2020 году - 1 966 рублей и не менее 2 671 рублей соответственно, в 2021 году - 2 045 рублей и не менее 2 778 рублей.

Любое повышение цен должно соотноситься с доходами потребителей, уверена директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" Яна Гуськова. "Когда цены на легальные сигареты растут быстрее, чем доходы курильщиков, потребители начинают искать более дешевую альтернативу и переключаются на контрафакт", - сказала она. Гуськова напомнила, что Россия поднимала акцизы на табак на 20-40% в год в период с 2010 по 2017 годы, а стоимость пачки за это время увеличилась почти в 5 раз - с 18 до 90 рублей. Основной объем нелегальных сигарет приходится на продукцию из Белоруссии, где акцизы и цена на сигареты втрое ниже российских (начинаются от 25-30 рублей за пачку), продолжает она.

"Вместо форсированного роста акцизных ставок необходимо продолжить переговоры по гармонизации акцизных ставок на сигареты на территории ЕАЭС, чтобы не допустить дальнейшего роста нелегальной торговли", - уверена Гуськова. В свою очередь Сергей Слипченко выступает за реализацию комплекса мер, направленных на предотвращение рисков, связанных с ростом нелегального рынка сигарет. По его мнению, необходимо не только проводить взвешенную налоговую политику государства, но и ужесточать санкции за производство и сбыт нелегальной табачной продукции, а также повышать эффективность правоприменительной практики. Среди других мер, которые могли бы оказать позитивное влияние на рынок Слипченко назвал введение единой минимальной цены на сигареты и внедрение обязательной системы цифровой маркировки табачной продукции на территории государств - членов ЕАЭС.