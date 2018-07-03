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ФАС подтвердила разрешение компании Гинера получить контроль в "РГС Жизни"

Экономика и бизнес
3 июля, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

О том, что ведомство дало разрешение на приобретение компании, сам Евгений Гинер сообщил на пресс-конференции 13 июня, ФАС тогда это заявление не прокомментировала

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ООО "Союз", подконтрольного президенту ПФК ЦСКА Евгению Гинеру, приобрести права на компанию "РГС Жизнь", следует из ответа пресс-службы ФАС на запрос ТАСС.

"В ФАС России поступило ходатайство ООО "Союз" о приобретении прав, позволяющих определять условия ведения предпринимательской деятельности "РГС Жизнь". Ведомство ходатайство одобрило", - сообщил представитель ведомства.

Из базы решений ФАС следует, что аналогичное ходатайтсво от ООО "Союз" ФАС одобрила 31 мая для приобретения прав на компанию "РГС-Медицина". ООО "Союз" занимается капиталовложениями в ценные бумаги и управлению холдинг-компаниями, отмечается в решении ФАС. Как следует из данных СПАРК, бенефициаром ООО "Союз", находящейся по тому же адресу, который указан в решении ФАС, является Гинер Евгений Леннорович, генеральный директор - Гинер Вадим Евгеньевич. Компания зарегистрирована в октябре 2014 года.

О том, что ФАС дала ему разрешение на приобретение "РГС Жизни", сам Гинер сообщил на пресс-конференции 13 июня. ФАС тогда это заявление не прокомментировала.

"РГС Жизнь" ранее принадлежала бывшему владельцу "Росгосстраха" Данилу Хачатурову, в конце 2016 года он продал "РГС Жизнь" своему давнему партнеру Алхасу Сангулии, поэтому страховщик жизни не вошел в сделку по передаче контроля над "Росгосстрахом" от Хачатурова банку "ФК Открытие". В апреле 2018 года Евгений Гинер заявил, что является "хозяином" "РГС Жизни" уже два года - с конца 2015 года, при этом в документах компании ее бенефициаром значится Сангулия. Данил Хачатуров 13 июня заявил, что права Гинера на компанию были оформлены по английскому праву - deed of trust, и сейчас идет переоформление собственности в соответствии с российским законодательством.

В 2018 году "РГС Жизнь" оказалась в центре скандала - новый глава банка "ФК Открытие" (новый акционер "Росгосстраха") Михаил Задорнов заявил, что надеется на возврат "РГС Жизни" в группу "Росгосстраха", на что Гинер возразил, что страховщик жизни никогда не входил в группу. В июне "РГС Жизнь" получила от "Росгосстраха" иск на 116 млрд рублей за использование товарного знака. Компания также заявляла о планах сменить до конца 2018 года название на "Капитал лайф".

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