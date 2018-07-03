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Минфин ожидает, что инфляция в России в 2019 году удержится в диапазоне 4-4,5%

Экономика и бизнес
3 июля, 16:51 дата обновления: 3 июля, 18:05 UTC+3

Замминистра финансов Илья Трунин добавил, что негативное влияние на темп роста ВВП от повышения НДС удастся нивелировать, поскольку РФ направит дополнительные доходы на инвестиции в инфраструктуру

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минфин России рассчитывает, что при повышении НДС с 18% до 20% инфляция в 2019 году удержится в диапазоне 4-4,5%, заявил замминистра финансов Илья Трунин, выступая в Госдуме.

"С учетом целевого ориентира инфляции, по нашим рассчетам, если ничего больше не произойдет, что повлияет на инфляцию, это позволит удержаться в тех годовых параметрах 4-4,5%, которые мы планируем на следующий год", - сказал он.

Трунин указал, что влияние повышения НДС на инфляцию в среднем оценивается в 1 п.п., при этом наибольший эффект придется на первый квартал 2019 года.

Замминистра финансов добавил, что негативное влияние на темп роста ВВП от повышения НДС на 2 п.п. удастся нивелировать, поскольку РФ направит дополнительные доходы на инвестиции в инфраструктуру. В конце июня из-за планируемого повышения НДС до 20% с 18% Минэкономразвития ухудшило прогноз роста ВВП на 2018-2019 годы и повысило прогноз инфляции.

"С одной стороны, да, повышение налога приводит к изъятию определенного ресурса из экономики, в том числе и инвестиционных ресурсов, но правительство же не направит эти деньги на покрытие внешнего долга, деньги все будут потрачены внутри страны в том числе на инвестиции в инфраструктуру, в том числе на социальные цели, следовательно, приведут к увеличению инвестиций и росту реальных располагаемых доходов населения с другой стороны", - сказал он.

"Что не будет такого [как заложено в новом макропрогнозе Минэкономразвития] отрицательного влияния говорить пока нельзя, но с нашей точки зрения, до проведения необходимых расчетов и обоснований, до принятия законопроекта, нам кажется, что влияние на темпы экономического роста будет снивелировано теми направлениями, на которые будут расходованы эти деньги", - считает Трунин.

Госдума 3 июля приняла в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%. Минфин, готовивший этот документ, подсчитал, что рост НДС будет приносить федеральному бюджету дополнительные 620 млрд рублей в год с 2019 года.

Минэкономразвития оценивает влияние повышения НДС на инфляцию в 1,2 п.п., причем 0,2 п.п. добавятся уже в текущем году. Основной эффект от повышения налога придется на январь 2019 года. С учетом новых условий министерство ранее повысило прогноз по инфляции на 2019 год с 4% до 4,3%.

По данным Росстата, на 25 июня инфляция в России составила 2,3% в годовом выражении.

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