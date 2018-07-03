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"Дальневосточный гектар" принесет бюджету 25 млрд рублей к 2025 году

Экономика и бизнес
3 июля, 17:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Николай Сытарь

По оценкам экспертов, программа позволит "вывести из тени" часть бизнеса на Дальнем Востоке

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МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Николай Сытарь/. Дополнительные налоговые поступления в бюджет России от развития программы "Дальневосточный гектар" могут составить 25 млрд рублей к 2025 году. Об этом корр. ТАСС во вторник сообщила директор "Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка", профессор МГИМО Юлия Зворыкина.

Инфографика Реализация закона о &quot;дальневосточном гектаре&quot;

Реализация закона о "дальневосточном гектаре"

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Сколько человек с того момента воспользовались правом стать владельцем участка земли на Дальнем Востоке — в инфографике ТАСС

"Экономический эффект от "Дальневосточного гектара" появится через 3-4 года. Это нормально - есть некий разрыв между инвестициями и ростом доходов. Согласно нашим расчетам дополнительные налоговые поступления в бюджет составят порядка 25 млрд рублей с 2022 по 2025 годы", - сказала Зворыкина.

Она отметила, что согласно базовому сценарию к 2025 году общий накопленный объем инвестиций в экономику Дальневосточного федерального округа превысит 0,8 трлн рублей. "Это создание производств на гектарах, жилое и промышленное строительство, предпринимательство - все, что создается на земле, полученное по программе "Дальневосточный гектар", - пояснила Зворыкина.

Эксперт добавила, что дальнейшее развитие программы позволит "обелить" экономику Дальнего Востока. "Многие предприниматели сейчас используют землю нелегально. То, что они теперь могут с легкостью оформить землю, позволяет им работать легально, развивать бизнес и платить налоги в бюджет", - отметила Зворыкина.

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"Дальневосточный гектар" окажет положительный эффект на развитие культуры коренных малочисленных народов Севера. "КМНС изначально были негативно настроены, потому что они боялись, что придут варяги и заберут их территории. Сейчас есть положительные кейсы, когда они объединяются в кооперативы и создают совместное хозяйство - производство дикоросов, развивают экологические направления туризма. Это позволяет им сохранять места исторического проживания и поддерживать себя финансово", - пояснила директор Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок можно на интернет- портале "НаДальнийВосток.рф". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно оформить в собственность или длительную аренду.

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