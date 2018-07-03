Первый биофармацевтический инновационный центр появится в Пущине в 2020 году

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Администрация городского округа Пущино Московской области предложила создать там первый биофармацевтический инновационный центр в регионе, министерство инвестиций и инноваций поддержало эту инициативу и уже приступило к разработке проекта. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе мининвеста Подмосковья.

"В Пущине появится биофармацевтический инновационный центр. Целью инновационного центра станет технологическое обеспечение отечественной медицинской и фармацевтической промышленности, его основой будет кластер "Фармдолина". Планируемый ввод ИНТЦ в эксплуатацию - 2020 год, а в течение 2022-2025 годов должно произойти поэтапное наращивание технологических мощностей и выход на запланированные объемы", - отметили в пресс-службе министерства.

Для реализации проекта выделят два участка промышленного назначения 4 га и 15,7 га на территории городского округа Пущино с основными коммуникациями. Центр будет включать в себя лабораторный и опытно-промышленный блок разработки и масштабирования технологий, блок полного цикла выпуска и продаж средств медицинского применения и инновационную и образовательную инфраструктуру. В нее войдут технопарк, бизнес-инкубатор, научно-образовательный центр, медицинский центр и конгресс-отель.

"Данный инновационный центр будет востребован как резидентами индустриального парка "Пущино", восемь из которых - это биофармацевтические предприятия, так и фармацевтическими предприятиями России в целом. Его компетенции охватят в полном объеме жизненный цикл лекарственных средств: от разработки и синтеза до их производства на опытном химзаводе, фармзаводе и заводе готовых лекарственных средств, а также включая реализацию лекарственных средств и их сопровождение", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области - министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева.

В ведомстве добавили, что в Пущине также располагаются девять институтов биологического профиля и два биологических высших учебных заведения.