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Аналитический центр при правительстве РФ будет регулярно оценивать потенциал регионов

Экономика и бизнес
3 июля, 18:21 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 3, июля. /ТАСС

Среди критериев - ВВП на душу населения, уровни урбанизации и образования населения, доступ к рынкам сбыта, протяженность дорог, качество госуправления, зависимость от федеральных трансфертов

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© Денис Вышинский/ТАСC

УЛЬЯНОВСК, 3 июля. /ТАСС/. Аналитический центр при правительстве РФ намерен проводить исследование экономического потенциала регионов раз в несколько лет. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель руководителя аналитического центра Михаил Прядильников в кулуарах международной конференции "Управление проектами-2018: государство, цифровая экономика, инфраструктура".

"В этом году мы проводить [исследование] не планируем. Такое исследование лучше проводить раз в несколько лет, чем раз в год, потому что это эффективнее - проводить раз в три года или даже раз в пять лет", - сказал собеседник агентства.

Прядильников добавил, что исследование 2017 года, проведенное экспертами Аналитического центра при правительстве РФ совместно со Всемирным банком, показало, насколько регионы реализуют свой экономический потенциал. Он также уточнил, что Ульяновская область, где проходит конференция, по результатам исследования продемонстрировала высокие показатели.

"Ульяновская область делает гораздо больше, чем многие другие регионы. У региона не так много ресурсов, но здесь нужна активная позиция региональной власти по привлечению инвестиций, как раз этот потенциал используется в большей степени, чем другими регионами", - отметил замруководителя аналитического центра.

Ранее Прядильников сообщал, что цель исследования - провести анализ текущего экономического состояния в отношении к экономическому потенциалу. Он также отмечал, что оценка потенциала регионов проводилась на основании ВВП на душу населения. По словам Прядильникова, критериями стали также уровень урбанизации, уровень образования населения, доступ к рынкам сбыта, протяженность дорог, качество работы государственного управления, зависимость от федеральных трансфертов.

Международная конференция "Управление проектами-2018: государство, цифровая экономика, инфраструктура" проходит в Ульяновске с 3 по 5 июля. В программе пленарное заседание, доклады экспертов на тему внедрения проектного управления в органах власти, "умных технологий", а также мастер-классы. В рамках мероприятия пройдет открытая лекция по сбалансированным инновациям, круглые столы и деловые игры. В конференции принимают участие представители исполнительных органов государственной власти, бизнесмены и эксперты из Бразилии, Японии, Швейцарии, Германии, Мексики.

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