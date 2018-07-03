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Власти Крыма продали акции трех государственных санаториев за 1,5 млрд рублей

Экономика и бизнес
3 июля, 17:46 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 3, июля. /ТАСС

Причиной продажи стала необходимость крупных инвестиций в модернизацию рекреационной инфраструктуры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов" (Симферополь) победила в аукционах по продаже акций трех государственных санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри" в Крыму. Активы проданы на общую сумму около 1,5 млрд рублей, сообщило во вторник министерство имущественных и земельных отношений региона.

"По итогам состоявшихся торгов акции санатория "Мисхор" были проданы за 380,2 млн рублей, "Ай-Петри" - за 416,4 млн рублей и "Дюльбера" - за 702,7 млн рублей. <…> Победителем в вышеуказанных аукционах стало общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе министерства ТАСС уточнили, что на продажу были выставлены 100% акций государственных санаториев, эти объекты стояли в плане приватизации на 2018 год.

"Сегодня прошли аукционы по продаже находящихся в государственной собственности Республики Крым акций трех акционерных обществ. Это санатории с большой историей, расположенные в уникальных местах республики. Вместе с тем нельзя не отметить, что высокий уровень износа указанных здравниц требует значительных инвестиций. В связи с этим республикой было принято решение о продаже государственных акций", - приведены в сообщении словам замглавы министерства Оксаны Лахиной.

Право собственности на приобретенные акции перейдет к покупателю после их полной оплаты, добавили в пресс-службе.

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