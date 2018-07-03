В Минфине заявили, что кабмин настаивает на сохранении структуры шкалы страховых взносов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Правительство считает, что структура шкалы страховых взносов не должна меняться, заявил замминистра финансов Илья Трунин, выступая в Госдуме.

"Я поскольку уполномочен правительством представлять именно этот законопроект [законопроект об установлении тарифа страхового взноса на обязательное пенсионное страхование] скажу вам, что да", - сказал он, отвечая на вопрос депутата, принципиальна ли позиция правительства о сохранении регрессивной шкалы социальных взносов.

Госдума приняла во вторник, 3 июля, в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение НДС до 20% с 18%, а также новые тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на уровне 30% и взнос в Пенсионный фонд в размере 22%.

"Правительство не намеревается в случае одобрения вносить поправки ко второму чтению, меняющие концепцию. Это принципиальная позиция правительства, что структура шкалы не должна меняться", - заявил Трунин.

Он не ответил на вопрос депутатов о том, сколько дополнительных средств мог бы получить бюджет при установлении плоской шкалы страховых взносов.