Минпромторг назвал причины постоянных срывов строительства военных кораблей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Несовершенство государственного планирования является фундаментальной проблемой при обновлении корабельного состава российского военного флота, следует из проекта Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года, опубликованной на сайте Минпромторга РФ.

"Фундаментальной проблемой при обновлении корабельного состава отечественного флота остается несовершенство государственного планирования, которое, в свою очередь, выступает первоосновой для принятия решений относительно развития всех звеньев оборонно-промышленного комплекса и их успешного функционирования", - говорится в документе.

"Решение данной проблемы представляется необходимым условием для преодоления всех прочих факторов, негативно влияющих на готовность создания приоритетных образцов вооружения предприятиями отрасли, а также препятствующих своевременному и качественному выполнению заданий гособоронзаказа и планов военно-технического сотрудничества и ограничивающих возможность наращивания объемов производства вооружения, военной и специальной техники для отечественного и зарубежных заказчиков", - отмечается в проекте.

Согласно документу, к числу указанных факторов относятся сложности промышленной кооперации, что зачастую ведет к срывам сроков поставки комплектующего оборудования по проектам новых кораблей, отсутствие системы непрерывного финансирования мероприятий по разработке, закупке и ремонту образцов военно-морской техники, нехватка современной стендовой и испытательной базы на многих предприятиях отрасли.

Тренды в развитии ВМС

Как отмечают в Минпромторге, основные глобальные тренды в развитии военно-морских сил задают США как обладатели сбалансированного, наиболее технически развитого и самого многочисленного флота.

"Наряду с Российской Федерацией, ключевыми игроками в области военного кораблестроения являются США, некоторые страны Западной Европы (Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия, Швеция), Азии (Китай, Япония, Республика Корея, Индия) и Южной Америки (Бразилия). США, будучи одним из лидеров военного кораблестроения, задают основные глобальные тренды в развитии военно-морских сил (ВМС), обладая сбалансированным, наиболее технически развитым и самым многочисленным флотом", - говорится в документе, опубликованном Минпромторгом.

По оценке ведомства, характерными чертами судостроения США являются долгосрочное планирование кораблестроительных программ и высокая степень их выполнения, системное, непрерывное финансирование поисковых работ, НИОКР, строительства кораблей и судов, тесное взаимодействие военных и финансовых ведомств, научных организаций и судостроительных фирм при планировании и выполнении программ строительства кораблей.

"Указанные характеристики позволяют поддерживать ВМС США в составе, необходимом для выполнения боевых задач в Мировом океане, регулярно обновлять состав кораблей, развивать кадровый потенциал, вести поисковые работы для определения прорывных направлений и научно-исследовательские работы по созданию научно-технического задела. Дополнительно отмечается устойчивая тенденция к сокращению типоряда кораблей ВМС США, что приводит при строительстве крупных серий надводных кораблей и подводных лодок к сокращению стоимости каждого нового построенного корабля", - подчеркивается в материалах.