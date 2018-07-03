Минпромторг прогнозирует рост грузооборота портов России к 2020 году на 12%

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ ожидает роста грузооборота портов РФ до 884 млн т к 2020 году. Об этом говорится в проекте Стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года, разработанной Минпромторгом.

"Динамика объема грузооборота российских портов в последние годы показывает устойчивый рост. Грузооборот морских портов России в 2016 году составил 721,9 млн т. Прогнозируется, что к 2020 году он достигнет уровня в 884 млн т, к 2025 году - 995 млн т, к 2030 году и на дальнейшую перспективу - около 1129 млн т", - отмечается в документе.

Грузооборот российских морских портов по итогам 2017 году вырос по сравнению с показателем предыдущего года на 9% и достиг 786,97 млн т. Таким образом, рост показателя к 2020 году по отношению к 2017 году может составить около 12%.

Ожидается, что основу грузопотоков к 2030-2035 годам продолжит составлять продукция топливно-энергетического комплекса - сырая нефть, нефтепродукты, уголь и сжиженный газ. Данные номенклатурные позиции составляют порядка 80% в структуре прироста объемов перевалки.

Согласно проекту стратегии, для обеспечения возможности перевозки морским транспортом до 2030-2035 годов и на дальнейшую перспективу оценочных объемов прироста перевалки грузов требуется пополнить транспортный флот на 1 тыс. 470 единиц, или 22,9 млн т дедвейта (из них 1 тыс. 69 единиц требуется заменить, а 401 единиц - дополнительно построить), а обеспечивающий - на 1,6 тыс. единиц (1 тыс. 88 единиц - заменить, 512 единиц - дополнительно построить).

"Рост грузооборота создает возможности для развития отечественного транспортного флота и повышения доли российских судовладельцев, оперирующих с национальной грузовой базой, с вытеснением доминирующих сейчас зарубежных перевозчиков", - подчеркивается в документе.

Статистика 2017 года

Грузооборот российских морских портов по итогам 2017 года вырос по сравнению с показателем предыдущего года на 9% и достиг 786,97 млн т. В том числе объем перевалки сухих грузов увеличился на 11,1% и составил 372,94 млн т, наливных грузов - на 8,3%, до 414,03 млн т.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна за отчетный период возрос на 49,1%, до 74,2 млн т, Балтийского бассейна - на 4,6%, до 247,49 млн т, Азово-Черноморского бассейна - на 10,4%, до 269,54 млн т. Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна в 2017 году показал рост на 3,3% и достиг 191,76 млн т. В то же время грузооборот морских портов Каспийского бассейна упал на 34,1% - до 3,98 млн т.