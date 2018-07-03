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"Траст" сообщил об объединении с Рост банком

Экономика и бизнес
3 июля, 18:30 UTC+3

В пресс-службе "Траста" отметили, что все обязательства и требования, предусмотренные договорами клиентов с Рост банком, сохраняют свою силу

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Санируемые банки "Траст" (ранее входил в группу "Открытие") и Рост банк (входил в группу Бинбанка) завершили юридическую процедуру объединения, говорится в сообщении "Траста".

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Как сообщалось ранее, на базе "Траста" планируется создать фонд непрофильных активов, куда в том числе войдут "плохие" активы Рост банка, Бинбанка, Промсвязьбанка и Автовазбанка. Бинбанк в настоящее время находится в процессе присоединения к банку "ФК Открытие".

"Банк "Траст" стал правопреемником Рост банка. Все обязательства и требования, предусмотренные действующими договорами клиентов с Рост банком, сохраняют свою силу и выполняются в полном объеме", - отмечается в сообщении.

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