Источник: "Натали Турс" задолжала зарубежным партнерам десятки миллионов долларов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Долг одного из старейших российских туроператоров "Натали Турс" перед зарубежными партнерами составляет десятки миллионов долларов.

Об этом сообщил ТАСС источник на туристическом рынке, знакомый с ситуацией.

Ранее во вторник газета Коммерсантъ" сообщила, что туроператор, который объявил об отмене чартерных программ по ряду популярных пляжных направлений, задолжал своим контрагентам порядка $1 млн.

"Долг намного больше. На порядки больше, в совокупности - десятки миллионов долларов. Это зарубежные партнеры компании в Испании, ОАЭ, Турции", - отметил источник ТАСС. В компании не смогли оперативно ответить на запрос ТАСС. Основатель "Натали Турс" Наталья Воробьева не отвечает на звонки.

По данным АТОР, сообщения об аннулировании заявок на размещение клиентов "Натали Турс" из-за неуплаты сейчас поступают от партнеров компании в Испании, Италии, Турции, Греции. В связи с этим отели просят туристов повторно внести плату за проживание.

С чего все началось

29 июня "Натали Турс" разослала турагентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов на фоне низкого спроса чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион и предложила вернуть деньги пострадавшим туристам.

При этом сооснователь "Натали Турс" Владимир Воробьев написал на своей странице в Facebook, что в связи с финансовыми разногласиями испанский парнер компании - W2Meet - остановил сотрудничество с "Натали Турс" и приступил к аннуляции заказов. По его словам, это повлияло на решение о приостановке чартеров в Испанию. Воробьев заверил, что туристы, остающиеся на курортах, будут вывезены в течение этой недели.

Более 1 тыс. клиентов туроператора, 400 из которых должны были вылететь на отдых в минувшие выходные и 700 человек - на текущей неделе, ожидают возврата средств по отмененным чартерным программам, сообщил ТАСС представитель транспортного комитета ассоциации "Турпомощь" Дмитрий Горин.