Белгородский губернатор подписал постановление о создании третьего промышленного парка

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко подписал постановление о создании промышленного парка "Фабрика", который станет третьим по счету в регионе. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном сайте правительства области.

"В целях повышения инвестиционной привлекательности региона и создания условий, способствующих социально-экономическому развитию Белгородской области, на основании заявки акционерного общества "Дирекция по развитию промышленных зон" правительство Белгородской области постановляет создать на территории Белгородского района промышленный парк "Фабрика", - говорится в документе.

Сейчас на территории парка проводятся работы по обеспечению "Фабрики" инженерной инфраструктурой. Управляющая компания подписала соглашения с тремя резидентами, которые займутся производством рекламной продукции, зуботехнических материалов, оборудования для благоустройства дворов и детских площадок.

Ранее сообщалось, что в течение 2018-2022 годов строители возведут 60 тыс. кв. м производственных площадей "Фабрики" на территории поселка Северный. Промышленный парк, инвестиционная стоимость которого составляет порядка 1,7 млрд рублей, будет включать не только производственные помещения, но и бизнес-инкубатор. К 2022 году здесь планируется разместить около 30 предприятий-резидентов и создать не менее 1,5 тыс. рабочих мест.

На сегодняшний день на территории Белгородской области действуют промышленные парки "Северный" и "Волоконовский". На стадии формирования находятся проекты промпарков "Котел" и "Восточный".