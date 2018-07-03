Средства вкладчиков в банке "Советский" на 37,17 млрд рублей передадут в другой банк

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Предварительный объем обязательств перед вкладчиками лишенного лицензии банка "Советский", которые будут переданы банку-приобретателю, составит 37,17 млрд рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

"Подлежащий передаче банку-приобретателю балансовый размер обязательств банка "Советский" перед вкладчиками - 37,17 млрд рублей. Балансовый размер обязательств банка "Советский" перед ИП, и по которым будут произведены страховые выплаты - 2,99 млн рублей", - говорится в сообщении АСВ. В госкорпорации уточнили, что данные приведены на дату отзыва лицензии.

Требования всех индивидуальных предпринимателей полностью покрываются выплатой АСВ, говорится в сообщении.