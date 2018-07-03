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Средства вкладчиков в банке "Советский" на 37,17 млрд рублей передадут в другой банк

Экономика и бизнес
3 июля, 18:48 UTC+3

В Агентстве по страхованию вкладов уточнили, что данные приведены на дату отзыва лицензии

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Предварительный объем обязательств перед вкладчиками лишенного лицензии банка "Советский", которые будут переданы банку-приобретателю, составит 37,17 млрд рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

"Подлежащий передаче банку-приобретателю балансовый размер обязательств банка "Советский" перед вкладчиками - 37,17 млрд рублей. Балансовый размер обязательств банка "Советский" перед ИП, и по которым будут произведены страховые выплаты - 2,99 млн рублей", - говорится в сообщении АСВ. В госкорпорации уточнили, что данные приведены на дату отзыва лицензии.

Требования всех индивидуальных предпринимателей полностью покрываются выплатой АСВ, говорится в сообщении.

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