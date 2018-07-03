Резидент "Сколкова" разместит в Нижегородской области установку для работы с металлами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июля. /ТАСС/. Резидент инновационного центра "Сколково" ООО "Оптогард нанотех" осенью планирует разместить в Нижегородской области лазерно-плазменную установку для нанесения сверхтвердых защитных покрытий на металлы и сплавы. Объем инвестиций составит порядка 200 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"ООО "Оптогард нанотех" планирует перевезти высокотехнологичную лазерно-плазменную установку для нанесения сверхтвердых защитных покрытий для упрочнения поверхности металлов и сплавов в Нижегородскую область и начать производственную деятельность уже осенью 2018 года. Объем инвестиций составит около 200 млн рублей. Корпорация развития Нижегородской области уже приступила к поиску участка для инвестпроекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при успешной реализации проекта в области будет создано более 30 высокотехнологичных рабочих мест.

Основное направление деятельности компании "Оптогард нанотех" - внедрение в реальный сектор экономики лазерно- плазменных технологий нанесения сверхтвердых защитных покрытий (нитридов, карбидов и других), а также производство лазерного оборудования.