Семинар для представителей моногородов ЮФО и СКФО пройдет в Каспийске 5 июля

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Дагестанский моногород Каспийск примет 5 июля семинар-конференцию в рамках федерального образовательного проекта "Академия развития моногородов" для управленческих команд моногородов ЮФО и Северного Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития моногородов (ФРМ).

"5 июля 2018 года в Фонд развития моногородов проведет семинар-конференцию в рамках нового федерального образовательного проекта "Академия развития моногородов", который реализуется для команд из всех 319 монопрофильных муниципальных образований страны. В мероприятии примут участие около 40 представителей девяти моногородов, входящих в состав Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Среди представителей ЮФО - команды из Ставрополья, Волгоградской и Ростовской областей", - говорится в сообщении.

"Проект "Академия развития моногородов" является продолжением первой образовательной программы (двухлетней программы обучения управленческих команд моногородов в Сколкове). Мы продолжаем вооружать команды муниципалитетов знаниями и современными инструментами для развития своих территорий, продолжаем обмениваться опытом", - цитирует пресс-служба слова генерального директора фонда Ильи Кривогова.

Некоммерческая организация "Фонд развития моногородов" учреждена Внешэкономбанком в октябре 2014 года. Работа фонда направлена на формирование условий для создания новых рабочих мест, не связанных с градообразующим предприятием, и привлечение инвестиций в моногорода за счет реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов. Фонд осуществляет софинансирование расходов субъектов РФ и муниципальных образований при строительстве или реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для новых инвестиционных проектов.