Трамп: США работают с другими производителями мотоциклов после заявлений Harley-Davidson

ТАСС, 3 июля. Американские власти после заявлений Harley-Davidson о выводе производства за пределы США ведут работу с другими производителями мотоциклов, которые хотели бы работать в стране, написал во вторник на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Теперь, когда Harley-Davidson переносит часть своего производства из США, моя администрация работает с другими производящими мотоциклы компаниями, которые хотят прийти в США. Клиенты Harley-Davidson недовольны их действиями - продажи в 2017 году сократились на 7%", - написал он, не уточняя, о каких именно компаниях идет речь.

На прошлой неделе Harley-Davidson сообщила о переводе части своего производства из США в другие страны, чтобы избежать ответных мер Евросоюза на введенные Соединенными Штатами пошлины на металлы. После этого Трамп заявил, что данные действия будут "началом их конца".

Ранее ЕС ввел пошлины на ряд наименований готовой стальной и алюминиевой продукции, продукции сельского хозяйства, а также на такие символические для США товары, как виски-бурбон, джинсы Levi's и мотоциклы Harley-Davidson. Это решение ЕС является реакцией на действия администрации Дональда Трампа, которая в марте 2018 года США ввела пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно, однако отсрочку до 1 июня получили, в частности, страны Евросоюза. С 1 июня США ввели пошлины в силу.