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Два авиастроительных завода Ульяновска войдут в тульский кластер "Композитная долина"

Экономика и бизнес
3 июля, 19:46 UTC+3 ТУЛА

Речь идет о компаниях "Авиастар-СП" и "АэроКомпозит-Ульяновск"

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ТУЛА, 3 июля. Компания "Авиастар-СП", выпускающая в Ульяновске транспортные, пассажирские и грузовые самолеты, и компания "АэроКомпозит-Ульяновск", производящая элементов конструкций и агрегатов для авиации, войдут в состав научно-производственного кластера "Композитная долина", который создается в Тульской области. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе правительства Тульского региона.

"Делегация Тульской области 3 июля посетила предприятия "Авиастар-СП" и "АэроКомпозит-Ульяновск". На встречах министра промышленности и топливно-энергетического комплекса региона Дмитрия Ломовцева с их руководителями достигнута договоренность, что компании войдут в число технологических партнеров кластера "Композитная долина". Такая кооперация позволит расширить сотрудничество с промышленными предприятиями Тульского области", - сказали в пресс-службе.

Компании "Авиастар-СП" и "АэроКомпозит-Ульяновск" находятся в составе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) - российского холдинга, который объединяет около 30 основных предприятий авиапромышленного комплекса РФ и более десяти авиаремонтных заводов.

Как сообщалось, в мае 2018 года в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент ОАК Юрий Слюсарь заключили соглашение о стратегическом партнерстве в деятельности научно-производственного кластера "Композитная долина".

Научно-производственный кластер планируется создать в 2018 году. Разработками для производства огнезащитных, теплоизоляционных и антикоррозионных и других полимерных материалов займутся МГУ им. М. В. Ломоносова и Тульский госуниверситет. Соглашения с основным инвестором - группой компаний "Унихимтек" заключено в июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме. Объем инвестиций составит порядка 775 млн рублей, будет создано более 3 тыс. рабочих мест.

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