ЦБ назвал дальнейшую санацию банка "Советский" высокозатратной

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. ЦБ РФ отозвал лицензию у санированного банка "Советский", так как дальнейшая санация кредитной организации была бы высокозатратной, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.

"Дальнейшая реализация мер по предупреждению банкротства банка была высокозатратной и могла не привести к желаемому результату", - пояснил представитель ЦБ.

Как сообщалось, обязательства банка "Советский" перед вкладчиками будут переданы другому банку, который Агентство по страхованию вкладов (АСВ) определит до 17 июля по итогам конкурса. Общая сумма обязательств - 37,17 млрд рублей. Выбранный банк продолжит обслуживание вкладчиков на прежних условиях, в том числе в случаях, если вклад превышает страховую сумму в 1,4 млн рублей. АСВ также в полном объеме выплатит страховое возмещение вкладчикам - индивидуальным предпринимателям банка "Советский" (общий объем обязательств - 2,99 млн рублей, все покрывается страховкой).

Вкладчики-юрлица, которых, как заявлял зампред ЦБ Василий Поздышев, "очень небольшое число", получат свои средства как кредиторы третьей очереди, по итогам конкурсного производства.

"Процедуру урегулирования обязательств следует рассматривать как альтернативу осуществлению мер по предупреждению банкротства банка [санации], которая позволяет максимально, исходя из сложившейся ситуации, защитить интересы кредиторов и вкладчиков банка", - подчеркнули в ЦБ.

Проблемы банка "Советский"

ЦБ отозвал лицензию у банка "Советский" 3 июля из-за значения нормативов достаточности собственных средств ниже 2% и снижения самого размера собственных средств.

Банк "Советский" находился на санации с 2015 года. Сначала его санировал подконтрольный АСВ банк "Российский капитал", в 2016 году санацией занялся "Татфондбанк", который сам лишился лицензии в марте 2017 года. В феврале этого года ЦБ объявил, что будет санировать банк через новый механизм - Фонд консолидации банкового сектора.

Банк "Советский" на 1 июня 2018 года занимал 111-е место по величине активов в банковской системе РФ.