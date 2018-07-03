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Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2018 пройдет в Сочи 17-19 октября

Экономика и бизнес
3 июля, 20:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Форум является крупнейшей в России площадкой для обсуждения роли цифровых технологий в финансовом секторе

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Форум инновационных финансовых технологий Finopolis в 2018 году пройдет с 17 по 19 октября в главном медиацентре Олимпийского парка Сочи, говорится в сообщении фонда "Росконгресс", который вместе с Банком России занимается организацией мероприятия.

Форум является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения роли цифровых технологий в финансовом секторе. Ежегодно Finopolis собирает около полутора тысяч участников из российских и зарубежных компаний, экспертов и представителей органов власти. Программа форума включает в себя выставочную зону, в которой лидеры рынка и молодые компании представляют свои достижения и планы в области финансовых технологий, а также конкурс финтех-стартапов.

Как ожидается, участники Finopolis 2018 обсудят такие вопросы, как роль данных в цифровом бизнесе, возможности искусственного интеллекта и кибербезопасность, перспективы регулятивной "песочницы", а также несколько других тем.

В рамках форума 17 октября также состоится молодежный день FinTech, в котором примут участие студенты российских вузов.

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