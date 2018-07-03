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Объем торгов на Московской бирже в июне 2018 года сократился на 10,3%

Экономика и бизнес
3 июля, 20:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

По итогам месяца лучшая динамика в фондовой секции зафиксирована на рынке облигаций, объемы торгов на котором выросли на 16,8%

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Объем торгов на всех рынках Московской биржи по итогам июня 2018 года составил 70,8 трлн рублей - это на 10,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, следует из данных торговой площадки.

По итогам месяца лучшая динамика в фондовой секции зафиксирована на рынке облигаций, объемы торгов на котором выросли на 16,8%, до 1,76 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 773,0 млрд рублей, что на 12,3% меньше, чем годом ранее. Общий объем торгов на фондовом рынке в июне достиг 2,53 трлн рублей против 2,39 трлн рублей в соответствующем месяце 2017 года.

Объем торгов на срочном рынке составил 6,9 трлн рублей (7,5 трлн рублей в июне 2017 года), на валютном рынке - 28,3 трлн рублей (30,9 трлн рублей), на денежном - 29,5 трлн рублей против 31,5 трлн рублей годом ранее.

На товарном рынке объемы торгов драгоценными металлами выросли до 8,8 млрд рублей с 8,1 млрд рублей в июне 2017 года, объем торгов агропродукцией возрос до 3,9 млрд рублей с 542,3 млн рублей годом ранее.

В целом по итогам первого полугодия значительный рост объемов торгов показали многие биржевые инструменты: облигации - на 56%, акции - на 19,3%, товарные фьючерсы - на 42,8%, фондовые фьючерсы - на 29,4%, опционы - на 7%, спот рынок валюты - на 6,6%, отмечается в сообщении биржи.

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