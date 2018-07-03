ЦБ предоставил 34,2 млрд руб. Автовазбанку на выкуп проблемных активов банка "Советский"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Банк России предоставил Автовазбанку депозит на сумму 34,2 млрд рублей для выкупа проблемных активов банка "Советский", который утром во вторник лишился лицензии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

"Для обеспечения выполнения необходимых условий для урегулирования обязательств банка "Советский", Банком России был предоставлен депозит сроком на пять лет на сумму 34,2 млрд рублей ПАО Банк АВБ, который выкупил у банка "Советский" необходимый пул проблемных активов для обеспечения принципа эквивалентности размера передаваемых обязательств стоимости передаваемого имущества", - сообщили в пресс-службе.

Работу с проблемными активами, выкупленными у банка "Советский", будет вести создаваемая на базе банка "Траст" структура по работе с непрофильными активами. В эту структуру - Фонд непрофильных активов - войдут два банка - "Траст" (включая присоединившийся к нему Рост банк) и Автовазбанк, указали в ЦБ.

Ранее днем ЦБ сообщил, что процесс присоединения Рост банка (ранее входил в группу Бинбанка) к "Трасту" завершился. Бинбанк находится в процессе присоединения к банку "Открытие".

В Фонд непрофильных активов также планируется передать плохие активы "Открытия", которые будут выделены в отдельную структуру - "Открытие специальный". Всего объем фонда составит 2 трлн рублей, наполняться фонд будет в течение трех-пяти лет, в течение которых активы будут проданы или ликвидированы.