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Азербайджан ведет переговоры с Россией для увеличения импорта электроэнергии

Экономика и бизнес
3 июля, 21:12 UTC+3 БАКУ БАКУ 3, июля. /ТАСС

Пока не уточняется, о каких именно объемах импорта идет речь

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БАКУ, 3 июля. /ТАСС/. Азербайджан начал переговоры для увеличения импорта электроэнергии из России. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель отдела по связям с общественностью ОАО "Азерэнерджи" Яхья Бабанлы.

"Азербайджан начал переговоры по увеличению импорта электроэнергии из России. С азербайджанской стороны процессом переговоров руководит глава "Азерэнерджи" Этибар Пирвердиев", - сказал представитель ведомства. О каких именно объемах импорта идет речь, он не уточнил.

Ранее "Интер РАО" сообщило, что с вечера понедельника начало поставки электроэнергии в Азербайджан в рамках договора об аварийной взаимопомощи. "С 23:45 вчерашнего дня мы поставляем электроэнергию в Азербайджан в рамках договора об аварийной взаимопомощи. Идет поставка 200 МВт", - сказали в компании.

В ночь на вторник на большей территории Азербайджана отключилась подача электроэнергии. По данным главы "Азерэнерджи" Этибара Пирвердиева, причиной тому стала авария на узловой подстанции Мингечаурской ГРЭС, где из-за аномальной жары вышла из строя часть системного оборудования.

Согласно официальным данным, в результате аварии на электростанции возникли сбои с энергоснабжением 39 городов и районов Азербайджана, включая Баку и Гянджу. Утром 3 июля подача электроэнергии на большую часть территории страны возобновилась, но ближе к вечеру вновь произошел сбой. По данным "Азерэнерджи" проблема с энергонабжением частично уже устранена, ведется работа для полного восстановления подачи электроэнергии.

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