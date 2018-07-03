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Закрытая электронная площадка для оборонзаказа будет доработана до конца 2018 года

Экономика и бизнес
3 июля, 21:33 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 3, июля. /ТАСС

Пока сервисом пользуются только Минобороны, ФСБ и Служба внешней разведки

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 июля. /ТАСС/. Закрытая электронная торговая площадка для государственных закупок в сфере государственного оборонного заказа будет доработана к концу 2018 года. К этому времени предприятия смогут участвовать во всех закрытых торгах в электронном виде и будут нести меньшие издержки, сообщил во вторник ТАСС заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Даниил Фесюк.

"Площадка постоянно дорабатывается, основной этап завершится уже в текущем году, и фактически со следующего года доработки будут носить только косметический характер в рамках сопровождения. Региональные предприятия будут на равных условиях независимо от территориального расположения работать на этой площадке", - сказал собеседник агентства, уточнив, что основные игроки рынка уже имеют возможность пользоваться электронным сервисом в полной мере. Как отметил собеседник агентства, со стороны заказчиков сервисом пользуются пока только Минобороны, ФСБ и Служба внешней разведки. Разработчикам предстоит расширить функционал площадки, и с 1 января 2019 года к ней получат доступ все госзаказчики.

В беседе с ТАСС Даниил Фесюк также рассказал, что ФАС обратила внимание на предложение Министерства обороны, поступившее в мае этого года, по упрощению процедуры закрытых закупок. "Там конкретное предложение и конкретная реализация, она уже принята в работу. Оно не носит какого-то глобального характера, на самом деле просто упрощение аккредитации, мы, конечно, поменяли ряд процедур, связанных с этим", - пояснил он.

Специализированная электронная площадка проведения закрытых закупок для гособоронзаказа "АСТ ГОЗ" была запущена ФАС в феврале 2017 года и призвана сэкономить бюджетные деньги и усилить конкуренцию. По словам Фесюка, проект оправдывает ожидания. "Площадка априори показывает результаты, потому что альтернатива - это бумага. А бумага - это время, а время в закупках - это неработающие деньги, а неработающие деньги - это пробуксовывающая экономика, вот, собственно, и вся цепочка. Поэтому, когда мы это перевели в электронный вид, мы просто заставили работать деньги оперативно, и все это в плюс в экономике", - резюмировал собеседник агентства.

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