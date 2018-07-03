В "Транснефти" заявили, что продлят использование ПО Microsoft пока отсутствуют аналоги

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Компания "Транснефть" планирует продлить лицензию на использование программного обеспечения Microsoft еще на пять лет, так как отечественного аналога пока не существует, сказал ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин.

"Мы на пять лет продлеваем лицензию Microsoft. В основном [оно используется] на нашем серверном оборудовании. Если не продлить лицензию, все остановится. Заменить программное обеспечение Microsoft отечественным аналогом не представляется возможным - его просто не существует", - отметил он.

Демин объяснил, почему лицензия продлевается на пять лет, а не на меньший срок.

"Microsoft ежегодно увеличивает стоимость продления лицензии примерно на 10%, соответственно, заключая [контракт] сейчас, мы платим примерно по одному миллиарду в год. А если мы заключим в следующем году, то будет уже на 10% дороже. Поэтому у нас посчитали, что пять лет - наиболее оптимальный срок с точки зрения экономии. Может быть, кстати, за пять лет появится и наше отечественное обеспечение", - заключил он.

Ранее "Транснефть" разместила открытый запрос предложений на поставку программного обеспечения Microsoft. Начальная сумма договора - 5,402 млрд рублей. Заказчиком выступает как сама "Транснефть", так и 39 ее дочерних предприятий. Срок оказания услуг - 1 ноября 2018 года.