Россельхознадзор сообщил об устранении проблем в работе системы ветсертификации "Меркурий"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Проблемы в работе системы обязательной ветсертификации "Меркурий" устранены, они были связаны с массовым обращением к сервису со стороны предприятий после 1 июля. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Да [устранены], но это не сбой, это длительное ожидание архива, - сказала она. - <...> Все запрашивают историю, архив своих операций, а они выгружаются очень долго, то есть вместо того, чтобы тестировать систему до этого и выгружать архивы, они решили всей толпой это сделать прямо сейчас".

Электронная ветеринарная сертификация для производителей пищевой продукции стала обязательной в РФ с 1 июля 2018 года.

Замглавы Россельхознадзора Николай Власов ранее говорил, что в работе системы зафиксировано резкое падение производительности продолжительностью полтора часа. По его данным, причиной стало подключение в короткий срок аномального большого количества предприятий, в том числе крупных, которые на этапе старта одновременно начали получать и заполнять все реестры, получать документы, журналы и заполнять остатки на складах.

Газета "Ведомости" в среду сообщила о том, что несколько производителей продуктов питания зафиксировали проблемы в работе системы "Меркурий". Трудности коснулись как мясо- и птицепереработчиков, так и ретейлеров.

О системе

Программа "Меркурий" представляет собой информационную систему, в которую заносятся сведения о производимой, перемещаемой и реализованной на территории России животноводческой продукции. До 1 июля такая продукция сопровождалась документами, распечатанными на бумажных бланках, выдачей которых занимались ветеринарные врачи субъектовых управлений ветеринарией на платной основе.

Согласно подсчетам Россельхознадзора, внедрение специально созданной системы "Меркурий" позволит пресекать нелегальный ввоз в страну продукции на 1,4 трлн рублей в год.

28 июня Минсельхоз РФ представил список продукции, подлежащей сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, а также уточнил исключения из этого перечня. В список попали продукты животного происхождения (включая колбасы) и рыба во всех видах, а также ракообразные, яйца, зерно, бобы, растительные жиры и масла. Готовая молочная продукция из перечня исключена. Кроме того, в список не вошли продукты, содержащие в своем составе менее половины продукции животного происхождения, молока или рыбной продукции при условии, что такая продукция была термически обработана целиком и полностью до полного изменения естественных свойств сырого продукта.