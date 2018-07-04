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Нефтегазовые проекты востока России обсудят на специализированном форуме во Владивостоке

Экономика и бизнес
4 июля, 0:25 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 4, июля. /ТАСС

Планируется, что в работе форума примут участие более 300 экспертов, представителей власти и бизнеса

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июля. /ТАСС/. Эксперты и инвесторы обсудят реализацию ключевых нефтегазовых проектов востока России на Третьем Восточном нефтегазовом форуме, который открывается в среду во Владивостоке. За два дня участникам предстоит обсудить более 40 инвестпроектов, таких как Сахалинский центр газодобычи, судостроительный комплекс "Звезда", "Сила Сибири" и другие, сообщает оргкомитет форума.

"Третий ежегодный Восточный нефтегазовый форум посвящен реализации важнейших стратегических нефтегазовых проектов региона от Красноярского края до Сахалинской области. Среди этих проектов разработка нефтегазовых месторождений, таких как Ковыктинское и Чаяндинское, строительство Амурского газоперерабатывающего завода, Восточного нефтехимического комплекса, газопровода "Сила Сибири", терминала для перевалки сжиженного углеводородного газа (СУГ) в порту Владивосток и другие", - уточнили ТАСС в оргкомитете.

Деловая программа форума включает обсуждение стратегии правительства РФ по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока, выхода России на газовый рынок Китая, развитие международных транспортных коридоров и вопросов газификации удаленных территорий.

Планируется, что в работе форума примут участие более 300 экспертов, представителей власти и бизнеса.

Среди докладчиков и почетных гостей генеральный директор "Газпром межрегионгаз Дальний Восток" и "Газпром газораспределение Дальний Восток" Георгий Шперлинг, глава "Ростнефтегаз" Иван Меньшиков, заместитель гендиректора по строительным проектам Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Василий Гребенников, а также представители компаний нефтегазовой отрасли.

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